La Protezione civile regionale ha emanato l'allerta meteo per domani. È previsto maltempo diffuso per tutta la giornata, con precipitazioni frequenti, rovesci e temporali. Sono possibili anche fenomeni localmente intensi, con forte vento e grandine. Il Comune di Verona invita pertanto con una nota i cittadini a «prestare la massima attenzione agli spostamenti, cercando di ridurli qualora le condizioni di viabilità e percorribilità delle strade non garantiscano la massima sicurezza. La Polizia locale e i gruppi di volontariato della Protezione Civile, spiega il Comune, sono già allertati».

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di pre-allarme oggi su tutto il territorio regionale e domani per le aree montane e pedemontane (bacino dell’Alto Piave, del Piave Pedemontano, dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini).