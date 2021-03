«M'illumino di meno» e «L'ora della terra»: si spegne l'Arena

Oggi alle 18 si rinnova la partecipazione del Comune di Verona all’iniziativa M’illumino di meno, Giornata internazionale del Risparmio energetico promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2.

Le luci dell’Arena si spegneranno dalle 18 e per tutta la notte. L’iniziativa, giunta alla sua 17esima edizione, quest’anno è dedicata al Salto di Specie, ovvero "l'evoluzione ecologica da fare nel modo di vivere per uscire migliori dalla pandemia".

Sabato, invece, sarà “L’ora della terra”: dalle 20.30 alle 21,30, per un’ora esatta, l’Arena si spegnerà nuovamente. Alla stessa ora, in tanti angoli del mondo, edifici, palazzi e monumenti rimarranno al buio, ‘Schierandosi con la natura’, come afferma il messaggio lanciato da WWF a livello globale.