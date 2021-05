Luca Zaia: «Ad oggi oltre 10 milioni di tamponi eseguiti, 150 positivi nelle ultime 24 ore»

Luca Zaia torna in diretta per dare gli ultimi aggiornamenti sulla campagna vaccinale e sull'andamento dei contagi da coronavirus in Veneto. Qui i dettagli della diretta:

BOLLETTINO

«Sono 150 i positivi nelle ultime 24 ore su 10.429 tamponi, pari all'1,24% di incidenza. In totale ad oggi sono stati superati i 10 milioni di tamponi eseguiti. Sono 11.055 gli attuali positivi e 845 ricoverati (-12), 749 (-12) in area non critica e 96 invariato in terapia intensiva. Due i decessi e 21.516 i dimessi»

CAMPAGNA VACCINALE

«Si aprono oggi alcuni slot per la categoria 4, esenzione per una serie di patologie, per circa 90mila posti. Degli oltre 444mila persone che hanno una esenzione per patologia ci rimangono 194mila da vaccinare dai 16 anni in su. Lunedì 30 maggio ci arriveranno 434mila vaccini potremo "viaggiare" quella settimana a 50mila vaccini al giorno. Questa settimana invece ne abbiamo solo 206mila. Tutte le prenotazioni finora sono fino al 16 giugno»

TURISMO IN VACANZA

«L'approccio al vaccino in vacanza cambia a seconda della tipologia di turismo della regione. Quello intrapreso da Liguria e Piemonte è giustissimo ma è calato sulla loro realtà. Il Veneto è la prima regione italiana per turismo, per noi sarebbe impossibile pensare ad accordi bilaterali perché rischieremmo di lasciare fuori tanti visitatori. Penso che a livello nazionale si debba riconoscere la reciprocità della vaccinazione. Stiamo parlando della ciliegina sulla torta, non è che la gente vada in vacanza per farsi il vaccino. Vedo con piacere che la comunità scientifica è favorevole a questo, spero che per qualcuno questa partita non diventi un totem, per me è di una banalità la questione che pensavo che si sarebbe risolta in un attimo. Dopo di che servono le dosi. Per noi il turista ha sempre ragione e abbiamo come obiettivo quello di passare alla vaccinazione degli operatori turistici a breve. Noi viviamo di turismo, più del 10 per cento del Pil del Veneto arriva dal turismo. Vedo Venezia già con i turisti, le prenotazioni ci sono quindi dico: venite in veneto o rischiate di mancare solo voi!»»