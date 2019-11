«Sono felice per l’amico Coletto, per la gente umbra e per il significato che ha la sua nomina per la storia della sanità veneta». Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, commenta la nomina di Luca Coletto, già Assessore alla Sanità del Veneto e Sottosegretario alla Salute nel Governo “Conte 1”, ad Assessore alla Sanità della Regione Umbria.

“In otto anni di lavoro con noi – aggiunge Zaia – Coletto ha segnato una stagione importante di sviluppo della Sanità veneta, realizzando riforme storiche come la revisione dell’intero sistema di cure disegnata nel precedente Piano Sociosanitario, e gestendo il settore più delicato della vita amministrativa di una Regione con equilibrio, onestà, spirito di squadra e un’esperienza che, cresciuta di giorno in giorno in otto anni, è oggi unica o quasi in Italia”.

“Con l’esperienza che ha e con la passione che sa mettere nel suo agire – conclude Zaia – Luca Coletto saprà sicuramente far crescere la qualità dell’assistenza sanitaria ai cittadini dell’Umbria, che la stanno chiedendo a gran voce. E’ accompagnato dai nostri complimenti, dalla nostra stima, e da un sincero augurio di buon lavoro”.