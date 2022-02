Libri e trasporto scolastico: dalla Regione contributi per gli studenti delle superiori

La Regione mette a disposizione un contributo per le famiglie con figli residenti in Veneto e iscritti alle scuole superiori statati e paritarie nell’anno scolastico in corso, 2021/22. Le risorse servono a rimborsare parzialmente le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, per la mobilità e il trasporto e per l’accesso ai servizi di natura culturale.

Possono fare richiesta di sostegno sia le famiglie (con Isee 2022 inferiore o non uguale a 15.748,78 euro), che le istituzioni scolastiche. Per le prime la scadenza delle domande è fissata alle ore 12 del 21 aprile, per le seconde al 6 maggio, sempre entro le ore 12. Non è richiesto alcun giustificativo della spesa. L’importo della borsa di studio, di misura non inferiore a 200 euro e non superiore a 500 euro, sarà determinato in base alle domande validamente pervenute alla Regione e le risorse disponibili.

Le domande si effettuano esclusivamente via web sulla pagina internet della Regione cliccando qui , seguendo tutte le indicazioni riportate. L'alternativa è recarsi, previo appuntamento, negli uffici regionali per le Relazioni con il Pubblico (URP), che a Verona sede in piazzale Cadorna 2, tel. 045-8676636, e mail infovr@regione.veneto.it., negli uffici comunali o negli Istituti scolastici. Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando i numeri 041 2795036-5973-5732.