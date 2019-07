Da tre anni i suoi due ragazzi, che ora hanno 16 e 13 anni, sono con la madre negli Stati Uniti. Riesce a comunicare con loro solo via Whatsapp ma anche i contatti telefonici si stanno diradando. E l'uomo non può andare in California perché, essendo padre di due minori, per il rinnovo o il rilascio del passaporto serve l’assenso della madre dei suoi figli. Cosa che lei non farà mai considerando che è scappata mentre Mauro era in Sicilia.

E i due minori non possono scegliere se vedere o meno il padre. Una vicenda, quella di un uomo di 52 anni, che l’anno scorso si era tradotta in una denuncia per sottrazione di minori, denuncia che tuttavia è stata archiviata.

Fabiana Marcolini