Legambiente recluta l'«esercito» dei piccoli: ripulita la ciclabile di Santa Lucia-Golosine

Puliamo il mondo, storica iniziativa di Legambiente, ha radunato una squadra di decine di volontari pronti a rimboccarsi le maniche per la pulizia della frequentata pista ciclabile di Santa Lucia e Golosine. Grazie al patrocinio della quarta circoscrizione e alla collaborazione di Amia, gli studenti dell’Istituto Comprensivo 5 di S. Lucia, l’Istituto Comprensivo 12 di Golosine e l’Istituto Virgo Carmeli, si sono ritrovati in Piazza Martiri d’Istria, Fiume e Dalmazia, per procedere alla radicale pulizia dotati di sacchi e guanti e le vivaci pettorine gialle dell'associazione ambientalista.