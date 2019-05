Lega al 50%, spinta all’autonomia

Un veneto su due ha votato Lega. Nove veneti su cento il Movimento 5 Stelle. Ergo: sull’autonomia regionale, anzitutto, ma anche su infrastrutture stradali, come la Pedemontana Veneta, e ferroviarie, come la Tav sulla linea Brescia-Verona e poi Verona-Vicenza-Padova, «avanti tutta», dice il Carroccio. Il primo partito, ora, del Governo Conte, cioè il Carroccio di Matteo Salvini, affonda il colpo. È il trionfatore delle elezioni europee con il 34,3% a livello nazionale (5 Stelle al 17,1), con il 41% nella circoscrizione Nord orientale e cioè Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna (M5S al 10,3) e con il 49,9% in Veneto (M5S all’8,9) e nel veronese il 50 e il 37 in città. Punta i piedi dopo i paletti post dal 5 Stelle su autonomia e Tav. «Con questo risultato per la Lega il tema dell’autonomia non è più rinviabile. Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi si sono registrati troppo intoppi da parte del Movimento 5 Stelle sull’autonomia. Ora, in Veneto come Lega abbiamo preso il 50 per cento e quindi dobbiamo avere l’autonomia in fretta. Ultimamente da veneto mi sono sentito trattato male». Lo dice il ministro della Famiglia e alle Disabilità Lorenzo Fontana, veronese, vicesegretario federale della Lega. Ed è chiaro che il risultato del Carroccio fa alzare la testa a Salvini e ai suoi anche a livello europeo, dove pure i partiti sovranisti-identitari, come la Lega, nel nuovo Parlamento europeo sono in minoranza rispetto a Ppe, Pse e liberali, il fronte più euro-convinto. «Immagino che, visto il risultato elettorale alle europee sarà probabile» che la Lega indichi il nome di un commissario europeo, aggiunge Fontana. «Chi vedrei bene? Ne abbiamo tanti, c’è Giorgetti, c’è Zaia, anche se me lo tengo stretto in Veneto. Ho visto prima che c’era Borghi in tv, ne abbiamo tanti di bravi». Il nome del commissario italiano «ovviamente è una questione governativa». Lo stesso Zaia, però, alza il tiro sulla “madre di tutte le sue battaglie”, quella per l’autonomia regionale, per la quale nel 2017 oltre due milioni di veneti votarono «sì», al referendum. L’affermazione della Lega, dice Zaia, «è una vittoria personale di Salvini, per la sua determinazione e dedizione». Ora per Zaia l’autonomia non può più attendere. «L’ultimatum l’hanno dato i cittadini da nord a sud visto che Lega esce forte ovunque, addirittura superando i 5 Stelle in molte regioni del sud, a dimostrazione che l’autonomia non è una partita del nord ma nazionale. Dodici regioni l’hanno chiesta, cinque l’hanno già. Quindi 17 su 20 la vogliono». Zaia assicura che «delle alleanze parla il segretario. La mia alleanza in Regione la porto avanti fino alla fine. È fondamentale concentrarsi sui dossier che abbiamo che sono regionali e sono la Pedemontana, l’Autonomia, le Olimpiadi e molto altro ancora». Tra cui la Tav. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Giardini