L'allarme coronavirus visto dalla parte del popolo cinese. Domani su L'Arena un approfondimento con il presidente dell'Associazione principale cinese di Verona Hu Cong Lian, la segretario Zhang Mei e uno dei suoi membri Pei Pei.

Dall'economia cinese che rischia di collassare, al dolore per episodi di intolleranza verso le persone con gli occhi a mandorla, al senso di impotenza per non poter più inviare presidi farmaceutici per il blocco dei voli, ai connazionali. A cura di Alessandra Vaccari.