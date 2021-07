Lavori sulla provinciale dei Lessini: deviazioni (serali e notturne) per 4 giorni

Lavori nella cintura nord della città.

Il comune di Verona ha infatti annunciato che ci saranno lavori in notturna sulla Strada Provinciale 6 dei Lessini, per il completamento delle asfaltature sul tratto di arteria compreso tra la rotonda di Poiano Nord e la rotonda prima dell'imbocco della tangenziale Est.

Si tratta della fase finale dei lavori che Veneto Strade sta eseguendo sulla provinciale. Il cantiere sarà attivo da mercoledì 7 a sabato 10 luglio, dalle 20 alle 6.

Durante questa fascia oraria, il traffico verrà quindi deviato nella frazione di Poiano per consentire all'impresa di completare l'asfaltatura. Ci sarà un'apposita segnaletica per deviare i mezzi in transito.