Laurea di nuovo «live» «Doppia soddisfazione col vaccino prenotato»

Dopo mesi di proclamazioni vissute da dietro uno schermo, l’università di Verona ha inaugurato una nuova stagione di lauree in presenza. E per i neo dottori l’emozione è stata doppia: dalla mezzanotte di mercoledì è caduto il limite d’età per la prenotazione dei vaccini e gran parte di loro, dopo aver concluso il ripasso generale, ha potuto fissare l'appuntamento per la somministrazione della prima dose di anti Covid. «Laureati e vaccinati nell'arco di venti giorni, un mese. Una bella soddisfazione per noi che abbiamo terminato il percorso di studi tra lezioni a distanza ed esami online. Ma, almeno, abbiamo avuto la soddisfazione di discutere la tesi davanti ai nostri professori in carne e ossa». La veronese Martina De Carlo, 25 anni, è tra i primi neo laureati della sessione di prove finali che si svolge in questi giorni. Una sessione straordinaria, nel vero senso della parola, perché è frutto della legge che ha prolungato il semestre per consentire agli studenti di non perdere l’anno e di evitare l’aggravio di tasse che da ciò deriverebbe. «Tutto si è svolto in sicurezza, con il distanziamento e le mascherine, pochi amici e familiari (al massimo dieci invitati per ogni candidato, nda) e festeggiamenti all’insegna della sobrietà», racconta a margine della proclamazione a dottoressa magistrale in Marketing e comunicazione d’impresa. Le norme anti contagio non hanno inficiato la solennità del momento, assicura, né spento i sorrisi dei parenti e degli amici per il 110 e lode che le ha assegnato la commissione presieduta dal professor Federico Brunetti, ordinario di Economia e gestione delle imprese. Per chi, come Martina, ha risposto subito alla «chiamata» alla vaccinazione, è stata una notte prima dell’esame un po’ diversa. «Non sono andata a letto presto, no. Ho aspettato che arrivasse mezzanotte per collegarmi alla piattaforma regionale e prenotare la dose. L’appuntamento ce l'ho verso la fine del mese. Mi sono fatta questo regalo di laurea», sorride. Parzialmente, ma il coronavirus è stato anche argomento della sua discussione di laurea. «Ho preparato una tesi in Economia comportamentale, inserendo una riflessione sulla percezione del Covid e sulla paura relativa alla situazione pandemica», spiega. «La mia ricerca era improntata sull’impatto delle emozioni e sulla paura come leva di persuasione, dunque ho analizzato, tra gli altri, due spot pubblicitari che si focalizzavano sulle conseguenze negative del contagio per incentivare al rispetto delle norme di sicurezza anche in contesti apparentemente sicuri, come quello famigliare». Sono sempre di più gli studenti che scelgono di «raccontare» la pandemia nei loro elaborati finali, per dare una misura, anche parziale, dell'impatto che ha avuto sul loro percorso formativo e sul settore in cui hanno scelto di specializzarsi. «L'emergenza sanitaria è stata un'esperienza unica sotto molti punti di vista, inevitabilmente gli studenti la prendono in considerazione nell'àmbito del percorso formativo», riflette Brunetti. «Basti pensare a quanto ha influito sull'organizzazione delle nostre attività. L'apporto delle tecnologie digitali è stato fondamentale per consentire agli studenti di portare avanti e concludere il loro percorso». Ma, aggiunge, «nella vita gli eventi memorabili non sono poi così tanti e la laurea è uno di questi. Speriamo che d'ora in avanti per tutti i nostri studenti sia possibile arrivarci in presenza». Intanto ieri, assieme agli studenti di Economia, si sono laureati «dal vivo» anche i giovani iscritti a Scienze motorie. «Ancora un po’ di controllo e di cautela, ma la volontà è di tornare a vivere pienamente tutti gli spazi e i momenti che caratterizzano la vita universitaria», commenta il professor Federico Schena, delegato del rettore alla Didattica. «Faremo l’impossibile affinché tutti i corsi tornino a svolgersi in presenza, il prossimo autunno», dice. «L’organizzazione è già partita e penso che nell'arco di due o tre settimane arriveranno le prime linee guida. A Borgo Roma, nel polo di Ca' Vignal, avremo delle aule in più. A Veronetta ci sarà una turnazione maggiore delle presenze in aula e, in generale, per un po’ continueremo con il sistema di prenotazione dei posti a sedere tramite la App». I servizi a distanza non saranno aboliti del tutto, ma è probabile che la registrazione prenderà il posto della modalità duale. •.