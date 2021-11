Lanzarin: «Nuova variante? In Veneto siamo già pronti a monitorare e sequenziare»

L'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin era presente ieri in Fiera a Verona per il Festival della Dottrina Sociale. Ai microfoni di Telearena ha parlato anche della situazione coronavirus in Veneto spiegando che nelle scuole anche se i contagi sono aumentati la situazione è sotto controllo. e così pure nelle case di riposo dove «sono quasi state fatte le terze dosi e i casi di infezione, quando si verificano, sono lievi».

Sulla nuova variante Omicron, Lanzarin afferma: «Abbiamo fatto un incontro tecnico con il Ministero e c'è massima allerta per monitorare molto bene la nuova variante. E poi sequenziare, abbiamo già rafforzato il servizio in previsione, ma speriamo che non capitino situazioni di questo tipo».