Un pellegrinaggio in 23 tappe nei luoghi di preghiera, nelle case di cura, nelle periferie umane, per portare alle persone il dono della consolazione e della speranza. Un viaggio che, dal 4 ottobre 2018 all’11 febbraio 2019, ha compiuto Maria Madre del Dono: una Madonna con bambino realizzata dallo scultore Flavio Pancheri e terminata alla sua morte dal figlio Walter Pancheri di Ortisei (Bolzano) e donata dalla famiglia alla Fondazione Fevoss Santa Toscana di Verona, che ne ha fatto per la dolce espressività il suo riferimento istitutivo, quello dell’economia del dono quale forma di partecipazione alla vita della comunità umana.

Oggi quella “peregrinatio Mariae”, che ha preso il via simbolicamente nella data in cui si celebra la Giornata nazionale della Donazione e si è conclusa altrettanto significativamente nel giorno che ricorda Nostra Signora di Lourdes, diventa un libro, «Nel segno di Maria madre del dono», dato alle stampe da Edizioni Zerotre. «L’immagine di Maria suscita sentimenti di serenità, consolazione, conforto, compassione e forse in qualcuno anche il risveglio dei valori della fede, della speranza e dell’Amore», spiega Alfredo Dal Corso, presidente di Fondazione Fevoss Santa Toscana, autore del testo insieme a Franco Larocca, già ordinario di pedagogia Speciale all’università di Verona e responsabile della formazione nella Fondazione. «Da qui la decisione di raccontare la storia che si è realizzata attraverso la bellezza di un’opera d’arte scolpita su legno di cirmolo tanti anni fa, forse per scaldarci il cuore».

LA PEREGRINATIO. Dopo alcuni giorni trascorsi per l’adorazione nei quattro monasteri veronesi, quello delle Suore Sacramentine, delle Carmelitane Scalze, delle Serve di Maria Oblate Sacerdotali e delle Sorelle Povere di Santa Chiara, e all’istituto Gresner con le suore della Compagnia di Maria, la sacra effigie ha quindi raggiunto Roma, dove in piazza San Pietro ha ricevuto la benedizione del Santo Padre Papa Francesco al termine dell'Udienza Generale del 21 novembre 2018, per poi proseguire il pellegrinaggio al Santuario di Maria Stella dell’Evangelizzazione di Cerna a Sant’Anna d’Alfaedo, in diverse residenze per anziani della provincia, all’ospedale Don Calabria Sacro Cuore di Negrar, all’Ospedale della Donna e del Bambino a Borgo Trento e nelle strutture ospedaliere dell’Ulss 9 Scaligera

L’EVENTO. Il libro sarà presentato ufficialmente alla cittadinanza nel corso di un evento in programma giovedì 15 ottobre alle 16.45 nella chiesa superiore di San Fermo Maggiore, alla presenza degli autori Alfredo Dal Corso e Franco Larocca, del direttore generale dell’Ulss 9 Pietro Girardi, del presidente della Conferenza dei sindaci dell’Ulss 9 Flavio Pasini e del parroco di San Fermo e presidente della Fondazione Verona Minor Hierusalem, don Maurizio Viviani. Il pomeriggio sarà allietato dalle note del maestro d’organo Roberto Bonetto, docente del Conservatorio Dall’Abaco di Verona, e dall’attore e regista Paolo Valerio, direttore artistico del Teatro Stabile di Verona, che leggerà alcuni brani del canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri e la preghiera a Maria Madre del dono, scritta da Franco Larocca, la cui genesi è raccontata nella seconda parte del libro.

In chiusura, il parroco di San Fermo don Maurizio Viviani guiderà i presenti in una visita della chiesa, vero proprio scrigno di opere d’arte oltre che antichissimo luogo di devozione di veronesi. Un’ottima occasione anche per contemplare, nella basilica inferiore, la grande opera scultorea di Walter Pancheri denominata «Crocifisso», che la nuova Fondazione ha assunto come emblema della sua missione umanitaria.

Per l’acquisto del libro da parte dei presenti è prevista un’offerta libera, che sarà devoluta al progetto di Fondazione Fevoss Santa Toscana “Casa di Maria Madre del Dono”, per la ristrutturazione dello stabile dell’ex caserma dei carabinieri di San Michele Extra destinata a diventare una casa di accoglienza per persone in difficoltà. Il libro sarà disponibile per l’acquisto anche nel circuito nazionale delle librerie e sul sito www.edizioni03.com.

La statua lignea di Maria Madre del Dono