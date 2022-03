La scuola veronese apre ai ragazzi ucraini. Al Messedaglia un 16enne di Kiev

La scuola veronese è pronta ad aprire le proprie aule a bambini e ragazzi ucraini. Le richieste di accoglienza stanno già arrivando, fa sapere Mario Bonini, dirigente dell'educandato statale Agli Angeli e referente dei presidi del secondo ciclo, anticipando che venerdì, dopodomani, avrà luogo un incontro con i presidi degli istituti comprensivi del comune capoluogo (scuole dell'infanzia, elementari e medie) per capire come e con quali procedure inserire questi alunni nelle classi. «Al momento si tratta di richieste informali. Provengono, per esempio, da alcuni dei genitori dei nostri studenti che hanno parenti o conoscenti in arrivo dall'Ucraina. Da parte nostra c'è la massima disponibilità», sottolinea Bonini, «però occorre capire se andare in ordine sparso e accogliere a seconda delle domande che riceviamo, oppure se ci sarà una regia da parte della Prefettura».

«Questo», prosegue, «perché, naturalmente, anche per l'accoglienza scolastica ci sono delle formalità da espletare e dei protocolli da seguire, non ultimo quello che riguarda la gestione Covid».

Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato una circolare con indicazioni generali sulle modalità di accoglienza e la notizia di un primo stanziamento di un milione di euro da utilizzare per sostenere i costi della mediazione linguistica e culturale, oltre che di tutto ciò che sarà necessario a garantire l'accoglienza degli alunni e la loro alfabetizzazione. Ma alle scuole, per operare nel concreto, servono le direttive degli Uffici scolastici, in raccordo con le Prefetture. Quello regionale per il Veneto ha fatto un primo passo avviando una rilevazione volta ad accertare l'effettiva disponibilità delle scuole statali e paritarie ad accogliere gli alunni ucraini, e invitando ciascun istituti a comunicare entro sabato 12 marzo il numero di bambini e ragazzi che potrà ospitare.

E nel frattempo, come annunciato dall'assessore comunale all'Istruzione Daniela Maellare, il primo caso di re-inserimento scolastico a Verona potrebbe avvenire a stretto giro con l'accoglienza al liceo Messedaglia di un giovane profugo ucraino di 16 anni che anche a Kiev frequentava il liceo scientifico e da qualche giorno è ospitato all'ostello di via Santa Chiara con la madre e due fratelli minori.

«Il mio istituto», spiega Bonini, «ha ricevuto richieste da parte di alcuni ragazzi che stanno frequentando la scuola d'arte e di danza di Kiev (l'educandato, che è omnicomprensivo, include un liceo coreutico e un liceo classico con potenziamento arti sceniche, nda). Sono già usciti dal Paese, a breve arriveranno in arrivo in Italia e hanno chiesto un'ospitalità di tipo anche residenziale, all'interno del nostro convitto. Qualche posto ce l'abbiamo e ci stiamo organizzando». In questo caso il tramite è il regista veronese Matteo Spiazzi, collaboratore esterno della scuola e anch'egli reduce da un rientro fortunoso da Kiev, dove si trovava per una tournée teatrale che sarebbe dovuta partire proprio il giorno in cui Putin ha invaso l'Ucraina. Mentre «una mamma che ha conoscenze in Ucraina mi dice che è in arrivo una famiglia di otto persone, fra cui un bambino e un adolescente, e mi ha domandato se possiamo inserirli nelle nostre classi. Ci mettiamo a disposizione», ribadisce Bonini, «ma tutto dev'essere regolamentano».