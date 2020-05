Proseguono oggi con un webinar dedicato al tema «La scuola riparte: ma come?» i grandi eventi Athesis con diretta web sul sito larena.it, la trasmissione in serata su Telearena e la ripresa su L’Arena del giorno dopo.

Si riparte oggi pomeriggio dalle 15 alle 15.45: sarà trasmesso in diretta sul nostro sito larena.it un dibattito sul futuro della scuola e la difficoltà di ripartire con le lezioni in classe al quale parteciperanno il provveditore Albino Barresi e quattro dirigenti scolastici: Roberto Fattore del liceo Maffei, Lia Artuso dell’istituto Carlo Anti, Flavio Filini dell’istituto Copernico Pasoli e Mario Bonini dell’Educandato Agli Angeli. L’incontro sarà moderato dal giornalista de L’Arena, Maurizio Battista.

Il mondo della scuola in queste settimane è alle prese con molti interrogativi, dalla didattica a distanza alle norme per l’esame di maturità, dal distanziamento nelle classi alle modalità di ripresa delle lezioni a settembre. Anche in questo caso lettori e telespettatori potranno interagire con gli ospiti e i giornalisti mandando domande sempre al numero WhatsApp 335 7309746. L’incontro verrà trasmesso successivamente anche da Telearena.

Domani, sul nostro sito, appuntamento con il mondo degli spettacoli, sempre dalle 15 alle 16 circa. Parteciperà Gianmarco Mazzi, promoter internazionale e presidente di Arena srl principale protagonista dell’arrivo a Verona di star mondiali del pop e stelle del firmamento italiano, che potrà fare il punto della situazione alla luce di quanto è successo finora e di quello che potrà succedere nei prossimi mesi. Alcune date importanti fissate nel mese di maggio e giugno - vedi i concerti di Benji e Fede o i grandi successi di Wind Music Awards - ma anche la stagione lirica areniana e l’estate teatrale veronese dovranno fare i conti con l’emergenza Coronavirus. In collegamento Antonella Clerici, Benji e Fede, Angelo Baiguini di Rtl 102.5. In studio i giornalisti Luca Mantovani e Giulio Brusati.

Gran finale, venerdì 15 alle 15.30, con il Governatore del Veneto Luca Zaia intervistato dal direttore de L’Arena, Maurizio Cattaneo, e dal direttore del Giornale di Vicenza, Luca Ancetti.