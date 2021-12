La Regione: «Quarantena anche con un solo caso in classe se ce ne sono altri nella scuola»

Il Sars-Cov-2 prende di mira le scuole. Se nella popolazione generale del Veneto la media di circolazione del virus è di 449,8 casi ogni centomila abitanti, l'incidenza sale a 873,3 casi ogni centomila abitanti nella fascia d'età fra i 6 e i 10 anni e a 661,3 nella fascia fra gli 11 e i 13 anni, con almeno un secondo positivo confermato nel 30 per cento dei casi di contagio a scuola.

Ma nonostante la criticità dello scenario, la volontà è di mantenere i plessi aperti e di garantire il più possibile la didattica in presenza, motivo per cui il dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto ha stabilito una stretta temporanea al protocollo di gestione dei casi di Covid a scuola, anche considerati i timori legati alla variante Omicron e le difficoltà nel programmare i tamponi di verifica sempre entro 48 ore dalla segnalazione della prima positività.

In una circolare inviata ai Sisp (Servizio igiene e sanità pubblica), la responsabile regionale della Prevenzione, Francesca Russo, indica di «disporre la quarantena di tutti i contatti scolastici in attesa di effettuazione del primo test di sorveglianza e della relativa comunicazione di esito negativo» e nel caso in cui nuovi contagi emergessero in quelle scuole dove la situazione epidemiologica è già impegnativa, di valutare «misure aggiuntive e specifiche per le singole realtà», in particolare «prevedendo la quarantena anche in presenza di un singolo caso» (al momento l'isolamento per tutti scatta solo alla terza positività riscontrata) o quando necessario, «la sospensione della didattica in presenza per l'intero plesso». Per quanto riguarda la quarantena in attesa del tampone di verifica, per gli alunni non cambia nulla, mentre per i docenti viene meno la distinzione tra vaccinati o negativizzati negli ultimi sei mesi (che fanno il test di sorveglianza, ma restano a scuola) e non vaccinati (che invece vanno in quarantena per dieci giorni, anche se il primo tampone è negativo). Per il resto, potrebbe essere più facile finire in didattica a distanza laddove il numero dei contagi supera una certa soglia critica, i cui contorni, tuttavia, non sono ben definiti.

A tal proposito, il movimento Ridatecilascuola solleva la questione del diritto all'istruzione dei bambini posti in isolamento fiduciario. «Ci è stato segnalato come in diversi plessi non venga pienamente rispettato il protocollo ministeriale che prevede un minimo di dieci ore di didattica digitale integrata alla settimana per la prima elementare, 15 ore minime dalla seconda alla quinta elementare e 20 ore settimanali per le classi successive», spiegano Giulia Ferrari e Rachele Peter, cofondatrici di Ridatecilascuola. «Anzi, alcuni consigli d'istituto avrebbero programmato ore di Ddi inferiori rispetto a quelle indicate. Riteniamo che la didattica a distanza sia uno strumento emergenziale, che non può sostituire l'insegnamento in presenza, tuttavia nei periodi di isolamento tale strumento deve essere attivato adeguatamente e in maniera conforme alle regole, per non privare bambini e ragazzi di ulteriori ore preziose di scuola. Ci attiveremo», affermano ancora, «con il Provveditorato e l'Assessorato all'istruzione del Comune di Verona affinché le autorità competenti verifichino che il regolamento ministeriale venga rispettato»..