«E’ come con il morbillo, è lì che dobbiamo arrivare».

Non lo dice a caso, Francesca Russo. E’ la virologa numero uno del Veneto, la «signora del virus», membro del Tavolo di Crisi fra il Ministero della Salute e le Regioni. E’ lei ad avere indicato le modifiche, raccolte nella lettera inviata dai governatori a Roma, per «sburocratizzare il Covid». E’ lei che, mentre sono in corso riunioni tra Speranza (Salute) e Bianchi (Istruzione) con Cts e Iss per alleggerire le regole anti-contagio, «sponsorizza» il cambiamento invocato dal mondo della scuola: «L’obiettivo è passare dalla sorveglianza sulle positività a quella sindromica, adesso si può fare», conferma, «la situazione epidemiologica e le percentuali di adesione alla campagna vaccinale sono tali da ridurre il rischio, per quanto il virus sia sempre in circolazione e richieda prudenza».

E aggiunge: «Bisogna conviverci col Covid, non lo debelleremo, prima o poi diventerà endemico e allora, se in classe hai uno studente con il morbillo, che fai, mandi a casa tutti gli altri? No, isoli solo il malato e chi eventualmente sviluppa la malattia, mentre gli altri continuano a rimanere al loro posto. Così dobbiamo fare anche con il Coronavirus».

Verso il cambiamento. L’esempio rende chiaramente l’idea di quello che la «capa» della Sanità pubblica veneta ha in mente per gestire la pandemia: «L’isolamento va previsto solo per i positivi sintomatici, regola da applicare quanto prima non solo a scuola ma anche in tutti gli altri ambiti», precisa, «chi non sviluppa malattia, resti libero. Già questo dovrebbe migliorare il caos in cui si trovano studenti, insegnanti, presidi, famiglie e Sisp andati in tilt con il tracciamento: è inutile, questa non è scuola in presenza, con queste regole metà degli alunni resta fuori dall’aula». L’allarme è reale, soprattutto alla materna e alle elementari dove, con percentuali basse di positivi, di fatto si bloccano intere classi: a Verona, un bimbo su due non va all’asilo. E Russo ri-spiega: «Non si può andare avanti con questo sistema delle quarantene per tutti i “contatti“ sui banchi, era necessario all’inizio quando non c’erano armi a disposizione e gli ospedali erano al collasso, adesso il quadro è completamente diverso e possiamo permetterci di allentare le maglie: siamo finiti in una Babele in cui bisogna mettere ordine, perchè così è umanamente ingestibile».

E riflette a voce alta: «Ci sono più alunni “sani“ in quarantena di quelli in presenza, con ricadute su genitori, fratelli, parenti, conoscenti. E’ inutile, questo sistema va riorganizzato». Morale: bisogna fare come con il morbillo. Ci si vaccina, si fa attenzione per non prenderlo e solo chi si infetta si isola dal mondo fino a guarigione.

Scenario Presidi e docenti sono allo stremo. «Un’altra possibilità per sburocratizzare le norme», aggiunge Russo, può essere anche quella di ridurre le quarantene a pochi giorni, oppure calibrare gli interventi sui vaccinati e su chi non lo è. A Roma stanno valutando le nostre richieste, credo che arriveranno novità a breve e che con Febbraio la situazione cambi». Il presidente Zaia conferma: «Oggi (ieri per chi legge) in un incontro qui nella capitale le Regioni hanno preso una posizione forte. Urge un nuovo approccio con il Covid perchè c’è stato un cambio totale di scenario. Il ministro Speranza ci sta lavorando. Bisogna applicare le direttive dell’Ecdc concentrandosi solo sugli studenti sintomatici, gli unici da mandare in isolamento, così come bisogna eliminare la suddivisone della Regioni in colori, il tutto mantenendo il monitoraggio sugli ospedali, la vera cartina tornasole dei danni del contagio. Il principio generale è quello della semplificazione dell’approccio: il contact tracing è saltato perchè con 20.000 positivi al giorno in Veneto ci sono 200.000 persone da contattare. Impossibile, no? E’ evidente che il modello non funziona».

I ministeri ammiccano: «Tenendo in considerazione le indicazioni delle autorità sanitarie» spiega il sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso, «sono in corso interlocuzioni ma credo che una soluzione arriverà a stretto giro: bisogna andare incontro alle esigenze delle famiglie che non ne possono più di regole eccessivamente rigide». E Barbara Florida, l’altro viceministro: «Sì, cercheremo di snellire le quarantene anche perchè la malattia si sta endemizzando e questo ci permette di abbassare il livello di sicurezza previsto per la didattica in presenza».