La novità per le società sportive veronesi: vaccinazioni dedicate per i propri tesserati

L'Ulss 9 scaligera ricorda che fino al 13 agosto sono aperte le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid-19 (per prenotare si clicca qui), nell’ambito della settimana straordinaria indetta dalla Regione del Veneto.

Inoltre il direttore generale Pietro Girardi ha rivolto un appello per coinvolgere anche le società sportive della Provincia di Verona, mettendo a disposizione giorni e orari dedicati, da concordare già in questa settimana, per il mondo dello sport e in particolare le fasce giovanili.

Le società interessate possono concordare le modalità per l'effettuazione di una campagna vaccinale dedicata scrivendo al all'indirizzo email domiciliazione.vaccino.covid@aulss9.veneto.it, indicando come oggetto CAMPAGNA VACCINALE COVID19 SOCIETÀ SPORTIVE e segnalando il potenziale numero di atleti aderenti e i recapiti di contatto.