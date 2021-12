La capo sala della Terapia Intensiva Covid: «Le feste? Solo un ricordo. Qui siamo in prima linea»

«Natale? Ultimo dell’anno? Il mare? La montagna? Ma chi se li ricorda più? Noi da due anni viviamo sospesi, il Covid ha fermato il tempo prendendosi tutto, i giorni, i mesi, le vacanze, le feste in famiglia, la serenità, la voglia di ridere. Anche la notte non dormiamo. Siamo svuotati, la direzione ci ha dato in supporto gli psicologi, aiutano ma non basta». E si innervosisce: «Vedere che ancora c’è chi non capisce, chi non solo non aiuta ma addirittura boicotta la scienza, beh, questo offende tutti noi in prima linea giorno e notte, chini su questi letti sempre pieni di gente devastata dal virus, impotenti perché non possiamo salvare tutti: per chi non si è vaccinato, la lotta è impari. Siamo amareggiati, increduli, emotivamente a pezzi».

La capo sala della Terapia Intensiva Covid dell’Aoui, Monica Camparsi, lavora nel reparto da 22 anni. «Non ho mai vissuto una situazione come questa», confessa, «anche se questo Natale è migliore del precedente e non siamo in emergenza come allora, comunque sempre qui siamo. Non c’è più niente di normale in corsia: il mondo va diviso tra pre e post Covid, ma non tutti se ne rendono conto. Non smetto di raccontare, quando sono fuori, quello che succede ai miei pazienti: non è un film, chi non supera l’infezione muore nel modo peggiore, da solo, lontano dagli affetti, senza conforto, senza visi familiari. Ci siamo solo noi, emeriti sconosciuti, che diventiamo all’improvviso famiglia. Che li teniamo per mano. Che diciamo una preghiera. Che proviamo a confortarli prima che vengano intubati: “ stai tranquillo, non soffrirai, quando ti sveglieremo sarà tutto passato, respirerai da solo“. Siamo noi che raccogliamo i pensieri, i desideri, che diventiamo custodi delle ultime volontà», si commuove.

«Ogni volta che ne perdiamo uno, speriamo che sia l’ultimo ma sappiamo di raccontarci bugie. La conta dei morti non finisce mai». Monica è una donna forte, si vede anche da come parla ai suoi colleghi. Li rassicura. Li sostiene. «Sì certo, fai pausa, esci un po’», dice ad una giovane infermiera in turno da 5 ore, invisibile dentro alla grande tuta e alle protezioni togli-aria, «vai a bere qualcosa, ma poco che poi quando ti rivesti sai che non si va più in bagno». Uno non ci pensa, «ma vanno evitate tutte le cose che, una volta fatta la vestizione, non si possono più fare. E sono tante. Si lavora con la consapevolezza che basta poco per infettarsi, una distrazione, una leggerezza: non ci possiamo permettere nulla, dobbiamo tutelare le nostre famiglie a casa, loro sono a rischio insieme a noi ogni secondo. Ma non l’hanno scelto e abbiamo un senso di colpa enorme verso mariti, mogli, genitori, figli, fidanzati, fratelli: è l’altro macigno che ci ha buttato addosso il virus».

Hanno messo le luci di Natale sul muro dietro al bancone. Un po’ di colore per creare l’atmosfera. «Almeno così non scordiamo che sta per nascere Gesù, quasi fosse una carezza porta fortuna ai nostri pazienti», continua Monica, «siamo chiusi qui anche questo 25 dicembre, arrivato a ricordarci che il mondo va avanti. Non qua dentro, dove s’è fermato tutto dal febbraio del 2020: non possiamo più usare il cucinino, condividere un caffè, un panettone, un po’ di tempo insieme per alleggerire la tensione, scambiare due parole guardandoci in faccia».

Monica ha la necessità di far arrivare «fuori» quello che succede «dentro»: «Quando ci bardiamo ed entriamo in servizio, si stacca la spina da tutto, per otto-dieci ore è così, a volte anche di più. Sappiamo quando iniziamo ma mai quando finiamo perchè le emergenze, qui, sono la regola, continue, e con il Covid tutto precipita nel giro di poco. Ecco, se posso, vorrei ricordare a tutti che abbiamo avuto un papà, sano, 35 anni, 3 bimbi piccoli: in 5 giorni è morto, è stato impossibile salvarlo, i medici hanno provato di tutto. La moglie ha voluto vederlo, si è inginocchiata fuori dalla porta implorando di poterlo salutare per l’ultima volta, non ci credeva fosse successo proprio a lui. L’abbiamo prearata, l’abbiamo tenuta stretta e l’abbiamo portata da lui. E’ crollata, il virus aveva stravolto l’uomo della sua vita, il padre grande e forte dei suoi figli, “non è lui, questo non è lui“ urlava. Era irriconoscibile. Il Covid l’aveva distrutto. Non c’era ancora il vaccino, oggi c’è. Vi prego, fate l’antidoto. Non è uno scherzo».