L'Ulss chiude due centri vaccinali e dà il via alle somministrazioni di Novavax

Il 31 marzo, in concomitanza con la fine dello Stato di emergenza, chiuderanno i centri vaccinali dell'Ulss9 allestiti all'ex-bocciodromo di Bussolengo e al Palaferroli di San Bonifacio. Resterà invece attivo il CVP di Legnago, che si sposterà, insieme al punto tamponi, all’ex-supermercato Rossetto con orari da definire e che saranno comunicati per tempo.

Rimarrà operativo anche il centro vaccinale allestito nella Caserma Duca a Montorio gestito dalla Croce Verde, che già da martedì 1 marzo – come gli altri centri vaccinali – ridurrà gli orari di apertura.

Inoltre, nei prossimi giorni, non appena saranno disponibili le dosi, nei Centri vaccinali della Provincia verranno aperte sedute dedicate alla somministrazione del vaccino Novavax.

L’attività vaccinale prosegue anche presso l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, l’Ospedale Pederzoli - Casa di Cura di Peschiera del Garda, il Centro Vaccinale Territoriale di Valeggio sul Mincio e il Centro Atlante Verona.

AZIENDA OSPEDALIERA. Novità anche sul fronte dell'azienda ospedaliera universitaria che annuncia che il centro vaccinale per la popolazione di Borgo Roma, piazzale L.A. Scuro 10, la cui chiusura era stata annunciata nei giorni scorsi, sarà ripristinato nelle seguenti date:

martedì 1 marzo dalle 8.30 alle 13.30

mercoledì 2 marzo dalle 8.30 alle 13.30

giovedì 3 marzo dalle 8.30 alle 13.30

venerdì 4 marzo dalle 8.30 alle 13.30

Il Centro Vaccinale di Borgo Trento, Ospedale Geriatrico (padiglione 40) sarà aperto nelle giornate di:

lunedì 28 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 13.30

venerdì 4 marzo dalle 8.30 alle 13.30

Il Centro Vaccinale dell’Ospedale Donna Bambino, dedicato esclusivamente ai bambini dai 5 agli 11 anni, è aperto nei seguenti giorni:

lunedì 28 febbraio dalle 14.30 alle 19.30

sabato 5 marzo dalle 08.30 alle 19.30

La prenotazione è possibile attraverso il portale regionale e si è invitati a presentarsi con la modulistica (scaricabile QUI) già compilata. L’accesso non è consentito a Cittadini posti in quarantena o in isolamento fiduciario.