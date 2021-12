L’Ulss 9 potenzia i centri tampone durante le feste

L’azienda Ulss 9 scaligera, vista la situazione emergenziale e l'elevato numero di richieste (nella giornata del 27 dicembre sono stati refertati 26.553 tamponi, fra antigenici e molecolari), ha deciso di potenziare i centri tampone, come spiega in una nota, allargando le fasce orarie e fornendo il servizio di test anche durante le feste. In particolare, l’1 gennaio 2022 resteranno aperti i punti tampone di Verona (in via Pasteur), Bussolengo, Legnago, Marzana, Raldon-San Giovanni Lupatoto e Cologna Veneta. (Nell'immagine lo schema con gli orari, le modalità di accesso e i giorni d’apertura. Le altre indicazioni per i singoli centri sono consultabili a questo link del sito Aulss9.veneto.it: https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=1846).