Un viaggio nell’isola di Saona, la perla delle Antille, tra spiagge bianchissime e palme che affondano le loro radici addirittura in Liguria; un percorso all'aria aperta su bici da strada, tra i borghi e le colline dell’Est veronese, al confine con Vicenza; il dietro le quinte della sfilata Falconeri, il brand di maglieria del Gruppo Calzedonia, che ha appena presentato la nuova collezione autunno/inverno.

Sono solo alcuni dei temi del prossimo numero di «The Week», il settimanale in uscita ogni domenica gratis con L’Arena. La copertina è dedicata alla influencer verronese Zoe Cristofoli, 23 anni, una delle regine dei social, modella e dj: «Verso le donne», dice in una intervista, «ci sono ancora tante discriminazioni». Avete invece mai sentito parlare dello yoga finanziario? È la «filosofia» che ha stregato tanti imprenditori di successo, a partire da Steve Jobs: perché pare che, per essere felici, la ricchezza economica non basti e serva raggiungere anche quella spirituale. Vedremo come. Focus, nella pagina del design, sul paradosso del marmo: una pietra che diventa sempre più sinonimo di leggerezza.