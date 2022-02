L'azienda ospedaliera sospende il punto vaccini di Borgo Roma, e l'Ulss 9 rimodula gli orari negli altri centri

Poche vaccinazioni, chiude il centro vaccinale di Borgo Roma. Lo comunica l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona spiegando che il servizio di piazzale Scuro è al momento sospeso.

Rimane operativo il Centro Vaccinale di Borgo Trento, Ospedale Geriatrico (padiglione 40) con i seguenti orari:

dal lunedì 21.02 al sabato 26.02 dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Il Centro Vaccinale dell’Ospedale Donna Bambino, dedicato esclusivamente ai bambini dai 5 agli 11 anni, è aperto:

da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio: apertura solo pomeridiana dalle 14.30 alle 19.30

sabato 26: apertura solo dalle ore 8.30 alle 15.30

La prenotazione è possibile attraverso il sito dell'Ulss9. L'azienda ospedaliera invita poi gli utenti a presentarsi con la modulistica (scaricabile QUI) già compilata e si ricorda che l’accesso non è consentito a cittadini posti in quarantena o in isolamento fiduciario.

Anche l'Ulss 9 rimodula il proprio servizio vaccini cambiando gli orari delle somministrazioni nei propri punti.

CVP di Bussolengo sarà aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00, e martedì, giovedì e domenica dalle ore 8:30 alle 13:00;

sarà aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00, e martedì, giovedì e domenica dalle ore 8:30 alle 13:00; CVP di San Bonifacio sarà aperto martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00 e lunedì, mercoledì e domenica dalle ore 8:30 alle 13:00;

sarà aperto martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00 e lunedì, mercoledì e domenica dalle ore 8:30 alle 13:00; CVP di Legnago sarà aperto martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00 e lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 8:30 alle 13:00.

sarà aperto martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00 e lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 8:30 alle 13:00. CVP della Caserma Duca a Montorio rimodulerà l’attività in base alla richiesta, con nuovi orari che verranno definiti questa settimana.

Rimarranno inoltre operative le altre strutture di supporto all’attività vaccinale dell’ULSS 9: Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, Ospedale Pederzoli - Casa di Cura di Peschiera del Garda, Centro Vaccinale Territoriale di Valeggio sul Mincio e Centro Atlante Verona.