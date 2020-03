Considerate le limitazioni per il coronavirus che limitano gli spostamenti soprattutto nella cosiddetta «zona arancione» (tutta la Lombardia, Treviso, Padova, Venezia e altre province fra Piemonte, Emilia e Marche), sono anche aumentati i controlli di Polizia per controllare gli spostamenti da per questi territori.

Esiste un'autocertificazione nella quale si dichiara il motivo per cui ci si sta spostando fuori o dentro una «zona a contenimento rafforzato»: i motivi validi sono le esigenze lavorative, i motivi di salute il rientro al proprio domicilio.

QUI IL LINK PER SCARICARE L'AUTOCERTIFICAZIONE