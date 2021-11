L'assessore Caner a Casa Athesis: gli orizzonti dell'ippoturismo in Veneto

L'assessore del turismo del Veneto Alessandro Caner ospite a Casa Athesis, all'interno dell'edizione 123 di Fieracavalli, per parlare dell'ippoturismo, settore in crescita per l'economia della nostra regione.

" Questa mattina inauguriamo una nuova ippovia, dalle Dolomiti bellunesi alla Lessinia. Il turismo sta ricominciando, abbiamo visto questa estate con un agosto quasi al 100% e ci stiamo preparando all'inverno dello sci con norme per sciare in sicurezza. Mare, lago, montagna hanno ripreso con il turismo, e lavoriamo per far riprendere le città d'arte. C'è voglia di turismo: Venezia ha avuto il pienone nel week end scorso e anche Verona".