L'Arena può tornare a riempirsi. Dal Cts l'ok alla capienza al 100 per cento. Mazzi: «Scelta che rincoraggia tutti». Sboarina: «Un grande sollievo»

L'Arena può tornare a riempirsi. I seimila spettatori di quest'estate saranno presto solo un ricordo, una fotografia che segnerà gli anni della pandemia. Il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha espresso ieri sera un parere favorevole per il passaggio alla capienza 100% per cinema, teatri e sale concerti all'aperto, all'80% al chiuso. Nello stesso documento si parla di 75% (invece di 50%) della capienza degli stadi mentre nei palazzetti si passa al 50% invece dell'attuale 25%. Parere che potrebbe trasformarsi in decreto già domani quando il consiglio dei ministri si riunirà per una decisione anche in materia di capienze.

Per Verona il parere positivo del Cts significa che l'anfiteatro potrà tornare ad ospitare 13mila spettatori, il teatro romano i 1.860 e il castello di Villafranca gli oltre 5mila. Un sogno per chi in queste due ultime estati si è ritrovato a organizzare spettacoli ed eventi potendo contare solo su una parte degli incassi. Tantissimi infatti i grandi eventi pensati per l'Arena e riprogrammati (a capienza piena) al 2022, da Zucchero ai Maneskin, da Il Volo ai Modà, tanto per citarne alcuni. Artisti che ora possono tirare un sospiro di sollievo visto che per molti di loro i biglietti sono quasi tutti già sold out.

E il primo a gioire della notizia è Gianmarco Mazzi che, seppur soddisfatto della stagione areniana che si sta per concludere (il 30 settembre con il grande concerto di Marco Masini), ammette che il parere del Cts «rincoraggia tutti, chi ha già venduto tutti i biglietti per le date del 2022, pensate a capienza piena, e per chi ancora deve programmare i tour».

«E io a Verona l'anno prossimo voglio portare tanti artisti stranieri visto che da due anni non possono arrivare in Italia», prosegue Mazzi, «alcuni li abbiamo già annunciati (Nick Cave, Kiss, Simple Minds, Toto e Gorillaz, ndr), ma molti altri sono pronti ad arrivare. Sono felice di questo annuncio, aprile 2022 per noi è domani, sei mesi non sono nulla nel nostro mondo dove si lavora con due anni di anticipo».

Mazzi poi non nasconde la soddisfazione di quanto fatto durante le ultime due estati: «Nel 2020, Verona è stato l'unico luogo del pianeta a ospitare eventi, non c'era un altro posto al mondo con questa grandezza e questa forza. E quest'anno con i grandi eventi televisivi e la capienza passata da 4mila a 6mila, Verona ha rappresentato ancora una cosa unica in Italia».

Non si poteva aprire prima? «Non penso, credo che il Governo abbia fatto bene ad essere prudente. Anche noi siamo stati molto attenti, abbiamo guardato gli andamenti dell'epidemia e delle riaperture e abbiamo riprogrammato al 2022 perché era la cosa più ragionevole da fare e ora sta andando come sperato. Quando c'è stato da spingere per i 6mila presenti in Arena, non ho esitato ad annunciare che mi sarei incatenato all'anfiteatro per ottenere una capienza maggiore dei mille posti previsti, ma oltre non sono andato. Chiedere la capienza piena questa estate sarebbe comunque stato un azzardo e noi siamo persone responsabili».

«L’Arena e il Teatro Romano a capienza intera sono il miraggio che inseguo da due stagioni», interviene il sindaco Federico Sboarina. «Finalmente sta per diventare realtà e per Verona che ha tanti lavorato sulle capienze è un gran sollievo. Le nostre stagioni sono praticamente finite, ma noi siamo gli infaticabili degli spettacoli dal vivo tanto che, nel 2020, siamo stati i primi in Italia a far ripartire la musica anche con l’Arena vuota. La nostra città è prima in Italia per vendita di biglietti di spettacolo, per noi questo settore è vita. Ce l’abbiamo fatta anche con i limiti della pandemia, ripartiremo più forti di prima».

Anche Federico Caner, assessore regionale al Turismo accoglie con piacere il parere del Cts. «Sono felice abbia recepito alcune indicazioni provenienti dalle Regioni annunciando l’ampliamento della capienza nei luoghi dello spettacolo, dello sport e della cultura. Si tratta di una decisione che influirà evidentemente in maniera positiva anche nel settore turistico. Ora è giunto il momento di pensare alla programmazione della stagione invernale, per favorire la ripartenza di un comparto che porta evidenti cicatrici causate dalle chiusure imposte dalla pandemia».