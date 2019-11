Apollo 12- la missione raccontata attraverso le prime pagine dell'Arena, giorno per giorno:

Mercoledì 26 novembre 1969. Sulla prima pagina dell'Arena trova ancora spazio la missione Apollo 12, terminata con l'ammaraggio avvenuto alle 20.58 di lunedì 24 novembre. In una foto si vedono i tre astronauti Charles Conrad, Richard Gordon e Alan Bean, «nel laboratorio d'isolamento a bordo della portaerei Hornet» mentre ricevono dal presidente Usa Richard Nixon i complimenti e la promozione a capitani di vascello.

L'articolo racconta dello studio sulle conseguenze dell'impatto con il suolo lunare del modulo con il quale gli astronauti erano tornati sulla navicella Apollo. Lo schianto del modulo aveva messo in funzione i sismografi per 55 minuti e un'ipotesi era che fosse presente una camera d'eco o camera sonora «formata», si legge nell'articolo, «da uno strato di frammenti rocciosi alla rinfusa nelle parti più interne del nostro satellite». E nell'attesa di spiegazioni per il terremoto artificiale causato dal Lem e dello studio dei 45 chilogrammi di campioni di suolo lunare raccolti, Rocco Petrone, direttore del programma Apollo «ha dichiarato intanto che entro due settimane si deciderà se l'Apollo 13, il cui lancio avverrà probabilmente il 12 marzo (1970, ndr), avrà quale obiettivo la zona del cratere Fra Mauro».

L'Arena di 50 anni fa racconta della polemiche interne alla Dc, Democrazia cristiana, partito di maggioranza relativa, caratterizzato da correnti interne che hanno accompagnato l'evoluzione delle crisi di governo. In quel caso la lite politica era tra Amintore Fanfani, presidente del Senato, e Carlo Donat Cattin, ministro del Lavoro. L'altra notizia principale dell'Arena racconta dell'arresto a Padova, su ordine della Procura di Roma del direttore della rivista Potere Operaio, accusato di Istigazione a delinquere. «In carcere», si legge nel sommario, «anche tre filocinesi per aver diffuso volantini in cui si invitava a violare le leggi» Un altro articolo conferma il ritardo nel pagamento delle tredicesime per una parte di dipendenti statali a a causa dei scioperi al ministero del Tesoro.

25 novembre 1969. Cinquant'anni fa il 25 novembre 1969 cadeva di martedì. Il numero 272 dell'Arena dell'anno 103 racconta la conclusione «con stupefacente precisione» della missione Apollo 12, «la seconda esplorazione umana della Luna». Corredato da foto che lasciano solo intuire quello che illustrano, grazie alle didascalie, il pezzo riferisce che «alle ore 8.58 locali, corrispondenti alle 21.58 ora italiana, e con un ritardo di poco più di un minuto sull'orario previsto, l'Apollo 12 con a bordo gli astronauti Charles Conrad, Richard Gordon e Alan Bean è ammarato nell'Oceano pacifico dopo un volo di un milione e seicentomila chilometri».

La cronaca del recupero della navicella descrive che sotto un «cielo azzurro sfavillante» mentre in Italia erano 22.50 i tre astronauti venivano trasportati in elicottero sulla portaerei Hornet. «Per cinque giorni i tre astronauti rimarranno isolati in una cabina mobile ermetica sotto il ponte della portaerei Hornet, in compagnia di un medico e di un tecnico». La quarantena terminerà il 10 dicembre 1969, «se - come fa prevedere l'esperienza dell'Apollo 11 - nessun microorganismo extra-terrestre sarà stato scoperto nell'organismo degli astronauti, Gordon, Conrad e Bean potranno tornare liberamente in famiglia.

Sull'Arena di allora si leggono ancora le notizie dell'Autunno Caldo sindacale corredate da un commento del giornalista e scrittore Vinicio Araldi. Oltre alla protesta di 300 dipendenti della casa per malattie mentali Villa Russo a a Milano, che chiedevano la riduzione dell'orario di lavoro e miglioramenti salariali, il quotidiano di Verona riporta su cinque colonne di taglio basso il «Probabile ritardo per la 13ma degli statali» «Per lo sciopero del personale finanziario e del Tesoro». Nello stesso articolo si legge di incontri per le industrie, pubbliche e private, dei settori metalmeccanico e chimico e di uno sciopero dei dipendenti dell'Inam, Istituto nazionale di assistenza contro le malattie, sciolto nel 1977 con la nascita del Ssn, Servizio sanitario nazionale. Ancora, per quanto riguarda la politica e il confronto tra i partiti di governo con l'opposizione rappresentata in particolare dal Pci, Partito comunista italiano, un articolo da Milano riporta degli interventi di Giovanni Malagodi segretario del Pli, Partito liberale, che sollecita «l'unione delle forze libere» per proteggere il sistema democratico e di Ugo La Malfa, segretario del Pri, Partito repubblicano italiano con un richiamo ai sindacati affinché si rendano «protagonisti dello sviluppo economico, rinunciando a rivendicazioni puramente settoriali e ricomprendendo la giusta spinta salariale in un disegno globale di sviluppo».

Un trafiletto, infine, è riservato alla vicenda della rivista Il Manifesto che raccoglieva esponenti della «nuova sinistra» del Pci Rossana Rossanda, Luigi pintor, Aldo Natoli e Lucio Magri, accusati di eresia comunista per avere creato, una frazione nel partito. La loro sorte politica stava per essere decisa da un Comitato centrale. «Si ritiene molto probabile», si legge sull'Arena, «che i giudici del Pci adottino misure drastiche: la Rossanda, Pintor e Magri verrebbero espulsi dal partito; Natoli sospeso». I quattro, furono tutti espulsi il 27 novembre.

24 NOVEMBRE 1969. L'Arena e la missione sulla Luna l'11° giorno, polvere nella navicella Dopo il giorno di sciopero e la mancanza dei quotidiani domenica 23 novembre 1969, il lunedì 24 novembre di 50 anni fa è Il Nuovo Adige, edizione del lunedì dell'Arena ad annunciare il ritorno sulla Terra dell'Apollo 12, fissato alle 21.57 con l'ammaraggio nell'oceano Pacifico. «L'equipaggio dell'Apollo 12», si legge nell'articolo di taglio basso sulla prima pagina dell'Arena, «si trova in difficoltà perché la polvere lunare si trova in tutta la navicella spaziale e causa ai tre astronauti (Charles Conrad, Richard Gordon e Alan Bean, ndr) una leggera congestione alle vie respiratorie.

Da notare, di spalla, un articolo critico nei confronti dell'allora sindaco di Verona Renato Gozzi sull'atteggiamento nei confronti degli scioperi e degli scioperanti e sul clima di scontro sociale in atto all'epoca. Il Nuovo Adige apre con un annuncio di crisi di governo da parte del presidente del consiglio Mariano Rumor, la crisi si aprirà però con le dimissioni il 7 febbraio 1970. Un ampio servizio è dedicato alla questione Alto Adige e alle reazioni dall'Austria, Tra le notizie sportive, quella della nazionale di calcio che, battendo la Germania Est stacca il biglietto per i mondiali del Messico del 1970 e di Nino Benvenuti che il sabato precedente stende il cubano Luis Manuel Rodriguez.

22 NOVEMBRE 1969. Prosegue sull'Arena il racconto dalla missione Apollo 12 partita dalla base della Nasa a Cape Kennedy in Florida, il 14 novembre 1969. L'articolo, più breve dei precedenti informa che lo splash down, l'ammaraggio avverrà lunedì 24 novembre 1969 nell'oceano Pacifico, «400 miglia a sud - est di Pago - Pago nella Polinesia centrale. La flotta di recupero, guidata dalla portaerei Hornet si trova già nella zona». Il rientro degli astronauti Conrad, Bean e Gordin è anche il primo esempio certificato di inquinamento spaziale. «In questa missione», si legge infatti nell'articolo di taglio basso su cinque colonne, il giornale all'epoca ne aveva nove, «il Lem (modulo usato per il trasporto dalla navicella Apollo, ndr), dopo l'aggancio con la capsula madre è stato lasciato cadere sulla superficie lunare, a circa 40 chilometri dal punto in cui mercoledì era atterrato dolcemente. Nell'impatto avvenuto a 5.900 chilometri orari il Lem ha aperto un cratere ellittico lungo circa 8 metri e profondo 50 centimetri. Il sismografo piazzato dai due astronauti ha registrato le onde sismiche provocate dall'impatto: le vibrazioni sono durate mezz'ora».

L'Arena di 50 anni fa contiene anche il resoconto del funerale dell'agente di polizia Antonio Annarumma, ucciso durante una manifestazione nel centro di Milano il mercoledì precedente e la notizia dell'incontro a Roma tra il presidente del consiglio Mariano Rumor, del partito della Dc, Democrazia cristiana con il presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, del Psdi, Partito socialista democratico italiano, sulla situazione economica e dell'ordine pubblico, legata alle rivendicazioni sindacali costellate da numerosi scioperi in quella stagione che sarà poi identificata come «Autunno caldo».

E di sciopero si legge nell'annuncio di tre righe al centro delle pagina: «A causa dello sciopero dei poligrafici il giornale domani non uscirà». Veronesi senza L'Arena, quindi, domenica 23 novembre 1969.

21 NOVEMBRE 1969. Dopo 31 ore e 32 minuti trascorsi sul satellite, come racconta Howard Benedict nell'articolo di aprture dell'Arena di venerdì 21 novembre 1969, il Lem con gli astronauti della missione Apollo 12, Conrad, Bean e Gordon, lascia il satellite per iniziare il viaggio di ritorno sulla Terra. «I tre astronauti trascorreranno ancora un'altra giornata in orbita lunare per fotografare il terreno e venerdì (ovvero lo stesso 21 novembre data la differenza di fuso orario, ndr) inizieranno il lungo viaggio di ritorno sulla terra. È previsto che l'Apollo 12 tocchi le acque del Pacifico alle 21.57 di lunedì prossimo», vale a dire il 24 novembre 1969. Durante le passeggiate Conrade e Bean hanno raccolto più di 35 chilogrammi di sassi lunari «scegliendoli accuratamente», scrive Benedict, «per la posizione sul terreno e per l'aspetto».

L'Arena racconta in prima pagina del tributo del presidente del consiglio Mariano Rumor al corpo di Antonio Annarumma, poliziotto ucciso negli scontri avvenuti il 19 novembre 1969 in centro a Milano durante una manifestazione dell'Unione Comunisti Italiani e Movimento studentesco. Drammatica la foto sotto il titolo «Vittima della violenza» con il padre dell'agente che piange davanti alla salma del figlio.

20 NOVEMBRE 1969. Dopo due giorni di sciopero in cui il quotidiano non è uscito, l'Arena dà la notizia dell'allunaggio del «Lem Intrepido» avvenuto il 19 e annuncia il tentativo di recupero della Sonda Suveyor3.

L'apertura del giornale è però tutta riservata all'uccisione nel centro di Milano del poliziotto Antonio Annarumma, 22 anni, in forza al 3° reparto Celere. Annarumma era in servizio durante una manifestazione dell'Unione Comunisti Italiani (marxisti-leninisti) e dal Movimento Studentesco. Il bilancio della giornata parla di altre 61 persone ferite «nel corso di violenti scontri tra gruppi di dimostranti folocinesi e forze di polizia». Sulla morte di Annarumma non è mai stata fatta completamente luce. Nella notte prima degli incidenti, si legge sulla prima pagina dell'Arena di giovedì 20 novembre 1969, gli uomini del 3° reparto Celere avevano «manifestato il loro malcontento per i pesanti servizi di ordine pubblico» effettuati a Milano. «Da fonte responsabile» si legge ancora sull'Arena, «è stato inoltre affermato che la protesta non ha assolutamente avuto alcuna ispirazione politica e che, dopo aver protestato, l'intero reparto è stato regolarmente impiegato nei vari servizi di ordine pubblico che erano in programma stamane».

17 NOVEMBRE 1969. Howard Benedict, giornalista statunitense della Associated Press, sulla prima pagina de Il Nuovo Adige (edizione del lunedì dell'Arena fino al 1983) di lunedì 17 novembre 1969, torna a raccontare la missione dell'equipaggio composto dagli astronauti Charles Conrad, comanfante; Alfred Worden e James Irwin. Partito da Cape Kennedy il 14 novembre con il maltempo, il viaggio prosegue relativamente tranquillo scandito dagli appuntamenti di comunicazione con la base sulla Terra. L'articolo di 50 anni fa rivela come uno degli obiettivi dell'equipaggio sia di raccogliere un cavo televisivo della sonda Surveyor inviata sulla Luna in aprile 1967. Il cavo era sfuggito alla sterilizzazione e il suo recupero, secondo l'articolo, avrebbe consentito la verifica dell'eventuale sopravvivenza di microorganismi dopo la lunga permanenza sul suolo del satellite. Sulla prima pagina del Nuovo Adige del lunedì, che non riporta notizie di sport, trova invece grande spazio la politica, con un servizio sul dibattito interno al Psu, il Partito socialista unificato, che aveva come leader Pietro Nenni (allora ministro degli Esteri nel governo presieduto da Mariano Rumor) e Giuseppe Saragat (presidente della Repubblica in carica dal 29 dicembre 1964 al 29 dicembre 1971).

Il Nuovo Adige racconta anche della visita negli Usa di Giovanni Malagodi, segretario del Pli, Partito liberale italiano e dell'apertura in Finlandia a Helsinki dell'«incontro della speranza» tra le delegazioni di Stati Uniti e Urss (Unione delle repubbliche socialiste sovietiche) sulla riduzione degli armamenti strategici. In un trafiletto al piede della pagina, infine, l'annuncio della partecipazione del Snsm (Sindacato nazionale scuole medie) allo sciopero generale nazionale indetto per il 19 novembre 1969 da Cisl, Cgil e Uil sul problema della casa.

16 NOVEMBRE 1969. Il 3° giorno, a metà del viaggio. Dopo la partenza «drammatica» il «corroborante riposo» per l'equipaggio dell'Apollo 12 seconda missione umana in viaggio sulla Luna. La prima pagina dell'Arena di domenica 16 novembre dà conto delle condizioni della partenza e delle operazioni riferendo anche del menu della colazione: prugne, uova strapazzate e salsiccia, succo di pompelmo e caffè. Confermate le previsioni di atterraggio per il mercoledì successivo sulla luna nella zona denominata «Oceano delle tempeste». L'Arena di 50 anni fa racconta anche dei provvedimenti per l'edilizia popolare, del negoziato tra l'allora Urss e gli usa a Helsinki in Finlandia sulla riduzione degli armamenti nucleari. Il clima era ancora quello della «Guerra Fredda». Il muro di Berlino crollerà solamente nel novembre 1989. In prima pagina una notizia con risvolti veronesi, con il rinnovo del contratto dei lavoratori del marmo e della pietra in un articolo che racconta le tensioni sindacali dell'«autunno caldo» con un lungo bollettino di agitazioni sindacali. Del clima di tensione è testimonianza anche il trafiletto sulla requisizione dello stabilimento della Mira Lanza a Mira, nel Veneziano.

15 NOVEMBRE 1969. Il lancio e l'entrata in orbita sabato 15 novembre 1969. L'articolo di Howard Benedict, già all'epoca il più famoso giornalista spaziale statunitense, racconta del lancio da Cape Kennedy del razzo vettore Saturno 5 e dei problemi meteorologici, con i fulmini che avrebbero disturbato le operazioni, e che avevano fatto pensare anche alla possibilità di bloccare il viaggio di Charles Conrad, Richard Gordon e Alan Bean. L'articolo racconta anche delle dichiarazioni entusiastiche del presidente Usa Richard Nixon repubblicano, entrato in carica il 20 gennaio 1969, subentrato al predecessore Lyndon Johnson, democratico. La prima pagina dell'Arena di sabato 15 novembre 1969 racconta anche dell'«autunno caldo» con i particolari della trattativa sindacale sfociata nell'accordo tra Pirelli e sindacati.

14 NOVEMBRE 1969. L'Arena racconta in prima pagina la partenza dell'Apollo - 12, seconda missione sulla luna, partita da Cape Keennedy. Quattro mesi prima, il 16 luglio 1969, l'Apollo 11 fu la missione spaziale che portò il 20 luglio 1969 i primi uomini sulla Luna, gli astronauti statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Michael Collins, terzo uomo della missione e pilota del modulo di comando rimase in orbita. Il rientro sulla Terra avvenne il 24 luglio nell'Oceano Pacifico.

Giovanni D'Alessio