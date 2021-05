L'appello dei vigili del fuoco: «Siamo sotto organico e servono due nuovi distaccamenti»

I vigili del fuoco di Verona lanciano un appello, una lettera aperta per potenziare la sede centrale e per l'apertura di due nuovi distaccamenti, a Villafranca e in Valpolicella.

«Da anni segnaliamo la carenza di organico che affligge la città di Verona. Nei giorni scorsi, su nostra sollecitazione, abbiamo avuto un proficuo incontro con il Comando che, condividendo l’analisi, si è impegnato ad elaborare uno studio di fattibilità che riguarda sia il potenziamento della sede Centrale sia l’apertura di due nuovi distaccamenti, indicativamente a Villafranca e in Valpolicella», scrive il coordinamento Provinciale FP CGIL di Verona.

«Dopo anni di discussioni, ci ritroviamo con un organico, in rapporto al numero di cittadini e all’ampiezza del territorio, inferiore sia alle provincie del Veneto sia alle tredici province italiane con una densità abitativa comparabile con la provincia scaligera. Riteniamo che, nell’ambito del già avviato potenziamento di organico nazionale, per l’ennesima volta siano state sottovalutate le necessità operative della provincia veronese».

Eppure, prosegue la lettera, secondo la statistica dell’anno 2020, «la Centrale scaligera è collocata, a livello nazionale, al sesto posto fra le sedi con il maggior numero d’interventi».

I vigili del fuoco si augurano che le forze politiche prendano in considerazione il loro appello e ricordano che Villafranca, con il suo aeroporto, e la Valpolicella che ospita strutture ospedaliere, è densamente abitata ed è centro di importanti snodi viari e ferroviari, avrebbero davvero bisogno di distaccamenti dedicati per fornire un servizio tempestivo.

«La carenza di organico, comparata con la media di altre province, risulta essere superiore alle 80 unità operative. Chiediamo il massimo sostegno per assicurare un soccorso puntuale a tutti», scrivono i rappresentanti del coordinamento Luca Cipriani, Andrea Residori, Marco Calvanese, Marco Matera e Davide Tagliavini.

I NUMERI. Verona è, per numero di abitanti, la 14ª provincia italiana e la seconda del Veneto. Il Veneto rientra fra le 6 regioni che lamentano un deficit di organico rispetto alla media nazionale. Deficit concentrato principalmente su Verona (per numero di abitanti e ampiezza del territorio) e Padova (per numero di abitanti).

Il coordinamento segnala che le Sedi di servizio sono 4 contro una media di 6/7 sedi per provincia. La presenza di Vigili è pari a 1 Vigile ogni 3.603 abitanti contro una media di 1 Vigile ogni 2.556 abitanti: «Per raggiungere questa media dovremmo incrementare l’organico di 105 unità, passando dagli attuali 256 a 361 vigili».

Il rapporto fra sedi dei vigili del fuoco e residenti è pari a una sede ogni 231.185 abitanti contro una media di una sede ogni 123.127 abitanti: «Per entrare in media servirebbero 7 sedi, integrando con 3 nuove sedi le attuali 4.