L'Abruzzo si auto declassa a zona arancione. Il ministro diffida

Con un’ordinanza firmata ieri sera, il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, ha declassato la regione - l’unica in Italia ancora in zona rossa - ad arancione. La zona rossa può concludersi dopo le tre settimane "che sono necessarie e sono obbligatorie" e che finiscono mercoledì: «se la regione Abruzzo decide autonomamente di andare in zona arancione» sarà diffidata ha detto il ministro alle Autonomie Regionali Francesco Boccia. Il governatore però va avanti e da oggi i negozi torneranno aperti.

Intanto si apre oggi una settimana particolarmente delicata per il premier Giuseppe Conte, alle prese con i due principali nodi europei, il Mes e il Recovery Fund. Mercoledì in Aula il rischio del «no» dei frondisti M5S alla riforma del Mes resta alto. Nelle prossime ore, invece, il consiglio del ministri metterà a punto lo schema del Recovery Plan e la discussa task force, che continua a non piacere a Italia Viva e non solo, come ribadito ieri sera in un vertice a Palazzo Chigi.