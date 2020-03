«#iorestoacasa, la risposta di Verona» è il titolo del consueto appuntamento con Diretta Verona, il programma condotto da Mario Puliero con la partecipazione del direttore del giornale L'Arena Maurizio Cattaneo in onda stasera (giovedì 12 marzo) alle 21,15 su Telearena e sul sito del nostro giornale.

Per limitare e fermare il contagio da coronavirus è necessario restare a casa. Misure pesanti che hanno cambiato la quotidianità dei veronesi oltre a penalizzare fortemente le attività delle aziende, provvedimenti che non sempre sono però compresi e soprattutto rispettati. Quale risposta sta dando Verona? Quali altri passi bisogna fare per vincere la sfida con il coronavirus?

Ne parleranno in studio Carlo Pomari, responsabile di Pneumologia dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar e la pedagogista Antonella Elena Ricci. Interverranno inoltre da casa altri personaggi della vita cittadina, amministratori, esponenti della politica, medici e imprenditori per toccare tutti gli aspetti di una vicenda epocale con la quale dovremo ancora confrontarci nelle prossime settimane.

I nostri lettori possono inviarci foto e video di come si stanno riorganizzando la vita a casa in questi giorni, attraverso il nostro canale whatsapp 335 639 0147 entro le 20 di oggi.