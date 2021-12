Federica Pellegrini: «Io, il Covid e Verona: la nostra battaglia»

La Divina e il Covid. Una medaglia, Federica Pellegrini, l’ha vinta anche lì. Sfidando controvoglia un avversario invisibile, che si è insinuato nel suo mondo, ormai un anno fa. Battuto al termine di una vigorosa bracciata. Stancante, maledettamente stancante. Ma educativa. Perché Fede, come tanti, ha imparato a conoscere un nuovo avversario. La campionessa che non dimentica, in questi giorni è stata testimonial della campagna vaccinale in Veneto per la terza dose. Lei il Covid lo ha vissuto da vicino, da dentro.

Il ricordo «Il Covid l’ho preso un anno fa. Purtroppo ho avuto sintomi abbastanza pesanti, e mi è piombata addosso una sensazione di stanchezza che è durata oltre due settimane la mia negativizzazione. Ci ho messo quasi due mesi a non sentirmi così spossata dopo la malattia». Il Covid ingabbia i polmoni e accorcia il respiro. Ci ha tolto pure il sorriso e creato nuove distanze. Muri scivolosi che anche Federica, abituata a comandare il mondo respirando un pelo sotto l’onda creata dal suo motore umano, ha dovuto affrontare.

Un altro mondo La guarigione è stata una sorta di ritorno ad una nuova vita. Anche se il virus ha lasciato una traccia frustrante. Che non è ancora stata cancellata. «Il mondo intorno a me purtroppo non è tornato ad essere quello di prima. Speravo cambiasse nel giro di un altro anno». Sognava la normalità. Come tutti. «Ma, invece, ne siamo ancora dentro. E questo mi dispiace molto». I tempi si allungano.

Libertà perdute L’irreale senso della vita di oggi è pieno di buchi neri da colmare. Assenze vitali. Pesanti perdite quotidiane di un mondo che non c’è più. «La cosa che mi manca di più in assoluto è respirare senza mascherina. Dopo due anni e mezzo dover convivere ancora con questa protezione è la cosa più difficile da sopportare». Fede, il Covid lo racconta così: «Un virus che all’inizio pensavamo fosse una banale influenza. Ma ci siamo resi conto in fretta della sua aggressività. Su certe persone ha avuto effetti pesanti, si sono aperte le porte delle terapie intensive e abbiamo avuto tantissimi morti. L’Italia, però, ha reagito bene in tutte le fasi. Oggi il Covid è ancora difficile da debellare completamente. Ma io sono sicura che prima o poi ce la faremo».

La sua Verona Una città cambiata. Tranciato, di netto, nell’attimo in cui la pandemia ha avvolto il globo. Anche se, rispetto ad un anno fa, i silenzi e i vuoti sono stati colmati da un ritorno alla vita e alla speranza. «Verona è cambiata perché il mondo è cambiato. Ci siamo dovuti reinventare un modo nuovo di vivere. A partire dalle distanze che si sono create tra di noi. E non vedere il viso della gente, nascosto sotto le mascherine, dà l’enorme senso del cambiamento che abbiamo vissuto. Lo trovo difficile da accettare. E pesa il fatto che ormai è passato fin troppo tempo».

I colori Bianchi, gialli, arancioni. I colori del contagio rischiano di farsi a tinte più forti. «Fino ad un mese fa ero molto ottimista. Oggi, invece, vivo con frustrazione questa impennata di casi. Ce ne sono sempre di più. Per fortuna, comunque, il vaccino mitiga di molto la sintomatologia. Mi dispiace molto per il movimento “no vax”. La storia ci ricorda che attraverso i vaccini siamo riusciti a superare malattie e virus. E non capisco perché questa volta debba essere differente».

Parole ritrovate Federica trova anche la forza di sorridere. In un anno in cui parole come “pandemia”, “contagio”, “quarantena” hanno spopolato nel vocabolario di massa, lei stupisce, coinvolgendo il suo ormai promesso sposo: «La parola che ho riscoperto in questi due anni, è “congiunti”. Ci ha accompagnati nelle fasi più acute della pandemia. Per noi era molto stretta. Abbiamo cercato di trovarne un lato divertente perché aveva molto assonanza con il cognome di Matteo (Giunta ndr)».

Il futuro E adesso? Per la Divina parlano i fatti. Una carriera da favola. Una pioggia di medaglie. A 33 anni si mette alle spalle un passato aureo. Specializzata nello stile libero, è primatista mondiale in carica nei 200 ed europea nei 400. Nella personalissima bacheca, un oro ed un argento olimpici. Sei ori, quattro argenti e un bronzo mondiali. Sette ori, sei argenti e sette bronzi europei Dominio assoluto agli italiani per una reggenza senza fine. Più tanto altro, dentro al mito. Presto convolerà a nozze con Matteo Giunta, suo allenatore. Ma soprattutto, suo compagno di vita. Il 2022 sarà anno magico per Fede sposa. Per Fede madre resta un delizioso punto di domanda. Come ultima soddisfazione è arrivata anche la nomina a membro del Comitato Internazionale Olimpico. Si è fatta apprezzare come giudice del talent show Italia’S Got Talent. Fede è apparsa pure come conduttrice in alcune puntate de Le Iene con Nicola Savino. Tutto ruota intorno a lei. Divina a imperitura memoria.