Investito da una fiammata di gas, ricoverato a Borgo Trento con gravi ustioni

Sono entrambi operai di una ditta esterna i due feriti rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto questa mattina alla Metallurgica Ledrense, a Tiarno di Sopra, in Trentino.

Si tratta di un uomo di 49 anni, trasportato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, e di un 76, che invece è stato portato a Genova.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire le cause dell’esplosione, in particolare che cosa possa aver provocato la fuoriuscita di gas dalla cisterna su cui i due operai stavano svolgendo delle manutenzioni e che cosa abbia potuto innescare una eventuale scintilla. Secondo quanto si è appreso - ma va precisato che sono in corso accertamenti sull’esatta dinamica dell’incidente - lo scoppio sarebbe stato provocato da un accumulo di gas fuoriuscito da una cisterna, che non sarebbe però esplosa, su cui i due feriti stavano facendo manutenzione. Il gas si sarebbe quindi concentrato in un’area ristretta per poi innescarsi con una fiammata che ha investito i due operai.