L'influenza ha colpito finora 95mila persone in Veneto. Quest'anno c'è stato un 10% in più di vaccinazioni, arrivando al 76% di copertura tra gli over 65, con la Asl 9 Scaligera che ha dovuto ordinare 15mila dosi in più rispetto allo scorso inverno. C'è ancora tempo per vaccinarsi, il periodo dell'influenza non è affatto finito.

