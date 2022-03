Indicazioni sanitarie per i rifugiati ucraini in arrivo a Verona - Health indications for Ukrainan refugees in Verona

L'Ulss 9 ha dato indicazioni sulle procedure sanitarie da seguire per le persone che arrivano in Italia dall'Ucraina in questi giorni dopo l'invasione russa. Come da indicazioni ministeriali i profughi dovranno

Effettuare un tampone antigenico rapido (indipendentemente dallo stato vaccinale) il giorno dell’arrivo in provincia di Verona in uno dei punti tampone dell’Ulss 9, senza prenotazione Chi non ha il green pass (da vaccinazione, guarigione, da tampone eseguito nelle 48 ore se rapido – 72 ore se molecolare precedenti l’arrivo in Italia) dovrà effettuare un periodo di quarantena (con eventuale auto isolamento dagli altri conviventi) di 5 giorni. La quarantena deve avvenire nel luogo dichiarato come proprio domicilio provvisorio, al momento della regolarizzazione della posizione in Questura. In questo periodo e per i 5 giorni successivi (totale 10 giorni) dovranno utilizzare la mascherina FFP2. Alla fine della quarantena potranno effettuare il tampone antigenico presso i punti tampone dell’Ulss 9, ad accesso libero. In caso di tampone positivo dovranno tornare immediatamente al proprio domicilio e restare in auto isolamento, separati dai conviventi, in attesa della presa in carico da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 9. In caso di tampone negativo, potranno recarsi, quanto prima, all’Ufficio Immigrazione della Questura di Verona, portando con sé:

passaporto

esito del tampone negativo consegnato dal Centro tamponi.

SEDI E ORARI ESECUZIONE TEST ANTIGENICI

Verona: presso Casa Soggiorno Bresciani - Fondazione Opera San Camillo ingresso da incrocio tra Via Bresciani e Via Mercantini, dalle ore 9.00 alle 19.00, dal lunedì alla domenica.

San Bonifacio: Ospedale San Bonifacio, Via Fontanelle, Portone Verde Unità Diagnostica COVID19 (ingresso in auto, parcheggio interno accanto all’accettazione), dalle ore 7.00 alle 19.00, dal lunedì al sabato.

Legnago: presso l'ex LIDL, Via del Pontiere 19, dalle ore 7.00 alle 19.00, dal lunedì alla domenica.

Bussolengo: Centro Polifunzionale, via C. A. Dalla Chiesa, dalle ore 7.00 alle 19.00, dal lunedì alla domenica.

Per le persone in arrivo dall'Ucraina è poi in corso la predisposizione di una procedura di presa in carico, con l’identificazione di uno o più punti ambulatoriali territoriali, dove sarà possibile effettuare:

Prima visita e valutazione clinica, allo scopo di individuare e indirizzare situazioni di possibile urgenza o di bisogno sanitario per terapie croniche

Contestuale valutazione dello stato vaccinale: copertura vaccinale in base a quanto previsto per età (bambini e adulti), con particolare riferimento alla protezione da tetano, pertosse, difterite e poliomielite, morbillo, parotite, rosolia e varicella. Verrà inoltre valutato lo stato vaccinale contro il covid-19.

Somministrazione dei vaccini che risultano non eseguiti e previsti dal vigente calendario nazionale e regionale, compreso il vaccine anti covid-19.

RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO

A seguito della regolarizzazione della posizione con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Verona, è possibile recarsi presso una delle sedi dei Distretti sanitari dell’Ulss 9 (qui l'elenco) per ritirare la tessera sanitaria (STP), necessaria per le cure mediche.

CONTATTI ULSS 9

Per ulteriori informazioni inerenti tamponi: dott. Alessandro Ortombina telefono 334 1156394 – alessandro.ortombina@aulss9.veneto.it

Per ulteriori informazioni inerenti le vaccinazioni: dr.ssa Chiara Postiglione – dr.ssa Lillo Lorella sisp@aulss9.veneto.it

Per ulteriori informazioni inerenti l’emissione della tessera STP: segreteria direzione distretto 4 – direzione.distretto4@aulss9.veneto.it

Per la rapida presa in carico delle richieste inviate via mail, si prega di inserire nell’oggetto: profughi Ucraina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ENGLISH VERSION]

Health indications for people arrived from Ukraina in Italy.

Once you arrive, make a covid-test in one of the covid test point (list below) People without green pass (it means they didn't get a covid vaccine or recovered from covid or got a covid test before entering in Italia) must ramain in quarantine for 5 days and use a Ffp2 mask for 10 days. At the end of the 5 days-quarantine, they must make another covid-test If your test is positive, go back to the place is hosting you and wait for the local health organizations to contact you If your test is negative, go to the Immigration Office at the Questura di Verona and bring with you

your passport

your covid test outcome

WHERE CAN I MAKE A COVID-TEST?

VACCINES AND HEALTH CARE

The local health organizations are locating and will communicate soon where to

give you a first health assesment

check your vaccinations status

give you the possibility to vaccine yourself

RESIDENCY PERMIT

After you get your residency permit, go to one of the "Distretti sanitari" (here you can find the list) to get your free health insurance card to get healt care

MORE INFOS