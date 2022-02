Inaugurato il Museo archeologico nazionale. Il direttore generale del Ministero: «I privati fondamentali per la cultura»

I primi esempi della civiltà nel nostro territorio. Dallo Sciamano di Fumane a utensili in osso, pietra e legno, dalle spade e pugnali della zona di Nogara ad un vaso straordinario ritrovato nella zona di Peschiera. Sono solo alcuni de reperti eccezionali che da ieri si possono ammirare al nuovo Museo archeologico nazionale di Verona negli spazi ristrutturati dell’ex caserma asburgica San Tomaso. Un luogo pieno di fascino che dopo essere stato monastero e poi carcere austriaco, ospita ora un viaggio unico in 200mila anni di storia del territorio scaligero, dal Paleolitico fino all’Età del Bronzo, anche se nel giro di poco tempo il progetto si amplierà fino ad arrivare all’epoca romana negli altri piani dell’edificio per un’esposizione pronta a diventare un punto di riferimento non solo a livello locale. Intanto il museo è già aperto al pubblico - è visitabile dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18 - grazie all’investimento di tre milioni di euro da parte del governo, rappresentato ieri dal direttore generale dei musei del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Massimo Osanna.

Professor Osanna, cosa significa inaugurare un museo come questo?

È un momento di festa per tutti noi e per la città intera, si tratta di un’esposizione importantissima che racconta la nostra storia, parlando in maniera chiara con un linguaggio adatto a tutti. Ma è solo la prima tappa, perchè presto ci sarà spazio anche per l’età del Ferro e per l’epoca romana, un museo che racconterà tutta la storia antica di questo territorio.

Che momento è questo per il settore dei musei?

Mi fa molto piacere che si inauguri oggi questo museo, un ulteriore segnale di luce in fondo al tunnel dopo la pandemia. Inaugurare un museo in questo periodo storico è un segnale forte, per noi è un momento di grande festa, riconsegniamo alla città un luogo storico, deve essere un luogo non di visite frettolose e distratte ma un luogo di incontro, di confronto, dove si torna per riscoprire ogni volta un pezzo diverso della propria storia, credo sia un bel messaggio per la comunità È solo la prima parte perchè a settembre vogliamo aprire l’altro piano, sarà un grandissimo e meraviglioso contenitore.

Quali possono essere le chiavi per rilanciare tutto il comparto culturale?

Il rapporto con i privati è fondamentale, soprattutto in luoghi così dinamici come il Veneto e la città di Verona bisogna fare in modo che ognuno si senta partecipe della cultura, e soprattutto delle modalità per tutelarle e valorizzarla, è un patrimonio di tutti e tutti dobbiamo contribuire, ognuno con il proprio ruolo e le proprie possibilità. Conoscere e valorizzare il nostro passato ci dà consapevolezza anche su di noi e sulla nostra contemporaneità.

A Verona c’è il progetto delle 67 Colonne per l’Arena, può essere una via da seguire anche per altre iniziative future?

Certamente, in Italia c’è un patrimonio talmente diffuso che non si può pensare di demandare solo allo Stato, in questo momento ci sono i fondi del Pnrr, bene ma il Pnrr ci permette di adeguare molti dei nostri musei dal punto di vista dell’accessibilità, dell’efficientamento energetico e altro ma non basta, ci vuole poi l’intervento di tutti e quindi dei privati affinchè queste perle che abbiamo continuino a splendere, come l’Arena ma non solo, in questo territorio ce ne sono tantissime e l’obiettivo è che siano sempre più fruibili e che siano sempre più luoghi che raccontano a tutti la nostra storia.