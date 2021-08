Come anticipato dal presidente Luca Zaia, da oggi in Veneto i tamponi per rilevare la presenza di coronavirus non sono più gratis.

Resterà gratis in presenza di prescrizione medica, per gli under 12, per motivi clinici, per ricoveri in ospedale, per le case di riposo o per altre categorie fragili.

Come stabilito a livello nazionale, costerà invece 8 euro tra i 12 e i 18 anni, 15 euro per gli altri cittadini italiani e 22 euro per gli stranieri.