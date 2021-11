In Gran Guardia il Salone per orientare alla scelta delle scuole superiori

Tempo di riflessione per i novemila alunni veronesi di terza media che si preparano al «salto» alle superiori. Sullo sfondo, la paura di fare la scelta sbagliata e lo spettro della dispersione scolastica esplicita e implicita. Perché i dati nostrani parlano chiaro: se la prima, come ci ricorda un focus recente realizzato dall'Ufficio scolastico regionale, vede Verona ferma allo 0,72 per cento, tasso inferiore alla soglia critica dell'uno per cento fissata dall'Europa, l'altra è una «creatura» dell'Invalsi e serve a misurare quanti ragazzi arrivano al diploma con competenze di base neanche sufficienti: tre su cento in Veneto.

L'argomento ritorna d'attualità nel momento in cui le famiglie sono chiamate a scegliere la scuola dei propri figli. La transizione tra medie e superiori è una delle fasi più delicate del processo di selezione e il pericolo da evitare è che una partenza sbagliata condizioni l'intero percorso. Le proposte non mancano: c'è il liceo «in punta di piedi» (il coreutico, che forma le future étoile) e quello che fa conseguire la maturità britannica; la scuola che dura quattro anni e quella con la settimana corta; l'istituto dove si impara a condurre un vigneto e quello che abilita per l'attività di gommista, oggigiorno un professionista vero e proprio nella consulenza per la scelta e il montaggio degli pneumatici, ora che l'automobile è sempre più tecnologica e questo vale anche per il sistema ruota.

Sono tutte in mostra, fino a stasera, al Salone dell'Orientamento al palazzo della Gran Guardia, organizzato dalla rete Orientaverona con il sostegno della Fondazione Cattolica e della Fondazione San Zeno, il patrocinio dell'Ufficio scolastico territoriale, del Comune e della Provincia di Verona. La tredicesima edizione è tornata in presenza, con 55 istituti secondari di secondo grado statali e paritari, ciascuno con un proprio stand, e incontri informativi anche per i genitori. Per l'anno prossimo pensiamo di istituire il mese dell'orientamento, in accordo con l'Osservatorio scolastico veronese. Il Salone sarà sempre la manifestazione di maggior rilievo, ma vorremmo mettere in campo tutta una serie di azioni a corollario, per accompagnare i ragazzi nella scelta del percorso d'istruzione superiore», ha annunciato Laura Donà, coordinatrice dei dirigenti tecnici dell'Ufficio scolastico del Veneto, inaugurando l'evento alla presenza dell'assessore all'Istruzione Daniela Maellare, i referenti dei presidi del primo e secondo ciclo, Alessio Perpolli e Mario Bonini, i rappresentati degli sponsor e della rete Orientaverona.

Si registra nella fascia d'età fra i 14 e i 16 anni la percentuale più alta di studenti in abbandono, che nel complesso, nel 2020, sono stati quasi 500 nel veronese. «I ragazzi concludono la prima superiore con un esito scadente, in seconda non arrivano alla promozione e vanno in crisi, pensando di aver intrapreso il percorso sbagliato. Le scuole li supportano con il ri-orientamento, ma per questi alunni e le loro famiglie si tratta pur sempre di un fallimento da elaborare. A 13, 14 anni non si ha piena consapevolezza delle proprie propensioni e spesso si compie una scelta di ripiego, optando per la scuola che hanno frequentato i genitori o alla quale si sono iscritti gli amici del cuore».