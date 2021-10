In arrivo due rotatorie in via San Marco

In Borgo Milano sono in arrivo due rotatorie che saranno realizzate rispettivamente all'intersezione tra via San Marco, via Curiel e via Gramsci, luogo di numerosi incidenti di cui uno mortale; e tra via San Marco, via Molise e via Sogare, dove la rotonda sostituirà l'attuale incrocio semaforico, «con benefici per chi è diretto all'ingresso della tangenziale posto sul retro del Palazzetto dello Sport», specifica il Comune in una nota.

Entrambi gli interventi sono opere compensative relative al recupero di due immobili su Corso Milano, che grazie ai provvedimenti previsti nel decreto «Sblocca Italia» possono seguire l'iter più veloce della variante urbanistica. L'amministrazione ha deciso di procedere con un unico iter burocratico, accorpando in un solo progetto la realizzazione delle due rotonde, il cui valore finale, oltre 1 milione e 200 mila euro, supera la stima degli oneri di costruzione standard. «Ciò per l'urgenza di dotare il quartiere di Borgo Milano di infrastrutture adeguate a migliorare in modo sensibile il traffico tra le varie arterie e il collegamento con i quartieri limitrofi dello Stadio e San Massimo. Ma, anche, per dare una risposta in chiave di sicurezza stradale e per ottimizzare la mobilità sostenibile del quartiere», prosegue il Comune.

Sul fronte urbanistico, gli edifici oggetto di variante si trovano uno in via San Marco e l'altro, ex sede della Conservatoria, in Corso Milano. In entrambe le proposte è prevista una diminuzione della cubatura rispetto all'esistente, da 32 mila a 12 mila metri cubi e da 34.900 a 18 mila, e la realizzazione di spazi commerciali di piccole dimensioni. Dopo l'approvazione da parte della giunta, l'iter prevede ora l'esame della delibera in commissione urbanistica e poi l'approvazione da parte del Consiglio comunale, chiamato ad esprimersi tra qualche mese quando sarà presentato il progetto definitivo di entrambi gli interventi. La novità è stata illustrata oggi dagli assessori alla Pianificazione urbanistica Ilaria Segala e alla Viabilità e Traffico Luca Zanotto.