In arrivo 308 milioni di euro per le scuole venete

Più di 308 milioni di euro in arrivo per il sistema scolastico del Veneto.

Sono in arrivo grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che ha firmato il decreto per il riparto dei fondi su base regionale.

Nel dettaglio, fa sapere Alessia Rotta, deputata veronese del Pd e presidente della commissione Ambiente e Lavori Pubblici, a disposizione del Veneto ci sono per le mense 17.543.203 euro, per gli asili nido 143.491.921 euro, per la messa in sicurezza 37.946.708 euro, 13.716.980 euro per le palestre; 41.918.150 euro per le scuole dell'infanzia, mentre per la costruzione di nuove scuole vengono dati 53.466.608 euro.

«Questa è una grande occasione», spiega Rotta, «per modernizzare e rendere più sicure le nostre scuole, che sono una priorità del Partito democratico. Tutti adesso devono fare la propria parte, a partire dagli Enti locali, per far sì che i fondi vengano spesi presto e bene, garantendo maggiori opportunità ai nostri bambini e ragazzi».