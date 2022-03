Il vescovo lascia, lettera al Papa: «Il successore? Chi sceglierà, andrà bene»

La festa. La lettera a papa Francesco. I gesti e le parole. I sentimenti. In un giorno, il 7 marzo, ieri, denso di significati per la sua vita e quella della Chiesa. Compiendo 75 anni, di cui 15 passati alla guida della diocesi di Verona e prima tre di quella di Vittorio Veneto, ha inviato alla Nunziatura apostolica in Italia della Santa Sede la lettera di rinuncia all’Ufficio al Sommo Pontefice. Il vescovo Giuseppe Zenti, veronese di San Martino Buon Albergo, ha dunque comunicato al Papa la sua rinuncia all’incarico di vescovo.

In mattinata, in cattedrale, presenti oltre un centinaio di preti e un’altra cinquantina di persone, Zenti ha celebrato la messa. «Il calice è quello che mi fu regalato da mio padre oltre cinquant’anni fa, quando fui ordinato prete». E ora, indipendentemente da quanto farà il pontefice - far rimanere Zenti ancora qualche tempo alla guida della Chiesa veronese, o farlo andare subito in pensione - parte il toto-successore.

La lettera Dopo la messa a Zenti abbiamo chiesto cosa ha scritto nella lettera a papa Francesco, nel rinunciare al suo incarico. «Ho scritto che le decisioni che prenderà lui già ora le faccio mie, quindi scelga quello che va bene», ci dice Zenti. «Poi ho detto al Papa che Verona è una diocesi e una realtà molto vivace, complessa, molto ricca sotto tutti i punti di vista, e va governata sempre con grande amore e grande buon senso. Ha un buon clero, dei laici molto impegnati, al di là delle fatiche la nostra è ancora una terra che ha le radici fondate nella fede, ha famiglie che ancora tengono, nonostante le difficoltà che ci sono». Zenti aggiunge di aver espresso a papa Bergoglio «la mia soddisfazione, dicendogli che Verona è una grande diocesi».

Ai preti presenti, tra cui il nunzio apostolico Rino Passigato, veronese, vescovo, Zenti ha rivolto un saluto e un ringraziamento. «È un momento per me sereno», dice ancora prima di lasciare la cattedrale. «Ho cercato di fare finora quello che ho potuto, però dico che la diocesi viene consegnata sapendo che è ancora viva, ha delle grandi potenzialità nel clero, sano e zelante, nei seminari, nei religiosi, anche nell’impegno dei laici. E sotto il profilo professionale. Se la Chiesa è partecipe del grande amore di Dio, allora è forte», aggiunge il presule veronese..

La scelta Ora si apre, dunque, il periodo della successione di Zenti. Ma chi potrebbe arrivare a guidare la diocesi? La scelta spetta al Papa, dopo una fase di approfondimento su profili di più persone. Si arriva a una terna di nomi, di solito, dentro la quale avviene la scelta. La diocesi scaligera è tra le prime dieci in Italia, ha quindi un peso specifico rilevante, e quindi di solito il vescovo che arriva non è di prima nomina. Ma papa Francesco, si racconta, potrebbe non agire secondo canoni classici. Come a Torino, dove ha appena nominato vescovo don Roberto Repole, teologo torinese, che vescovo non era.

Le piste Tra le indiscrezioni, sul successore di Zenti - ma ci sono numerose diocesi che attendono un nuovo vescovo e quindi le mosse sulla scacchiera potrebbero essere collegate - si parla comunque di un vescovo non veronese. Come monsignor Fabio Dal Cin, vescovo di Loreto, delegato pontificio per il santuario della Santa Casa e per la basilica di Sant’Antonio di Padova. Dal Cin, 57 anni, è di Vittorio Veneto, dove Zenti lo ebbe tra i suoi preti, prima di venire a Verona. Stanno girando però anche i nomi del vescovo di Mantova Gianmarco Busca, 57 anni, bresciano di Edolo, e anche di quello di Rovigo, Pierantonio Pavanello, 67 anni.

Ci sono però altre piste che potrebbero essere seguite, come quella di don Cesare Pagazzi, 57 anni, di Crema, teologo, prete della diocesi di Lodi, che sarebbe stato in corsa per Torino, come anche del carmelitano padre Saverio Cannistrà, 63 anni, pure teologo e già preposito generale dei Carmelitani Scalzi.

Altro nome quello di monsignor Erio Castellucci, 61 anni, di Forlì, vescovo di Modena-Nonantola e anche di Carpi. La scelta, sempre e in ogni caso, è di papa Francesco. Il toto-vescovo, comunque, entra nel vivo.