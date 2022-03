Il veronese Davide Cecchinato è il nuovo presidente di Adiconsum Veneto, l'associazione di consumatori promossa dalla Cisl. Lo ha deciso l'assise congressuale che si è riunita ieri a Zelarino (Ve).

Cecchinato, 49 anni, si occupa di tutela del consumatore da oltre 20 anni in territorio scaligero. E' importante, ha detto dopo la sua elezione, "promuovere la partecipazione alla vita associativa tramite l'organizzazione di incontri, convegni e seminari finalizzati a diffondere la cultura consumerista con particolare riferimento al settore energetico e all’educazione finanziaria. In questi ultimi anni – osserva Cecchinato – abbiamo registrato un abbassamento della guardia nella tutela del consumatore che deve invece tornare centrale per essere diffusa capillarmente. Dobbiamo dotare i cittadini veneti degli strumenti più efficaci per evitare truffe e raggiri”.

Per Cecchinato è inoltre importante “svolgere azioni, in sinergia con le associazioni di categoria e le imprese, che permettano maggiore trasparenza e tracciabilità dei prodotti e organizzare efficaci attività di monitoraggio e controllo dei servizi pubblici locali”. “Per la lotta al caro vita - conclude Cecchinato - dobbiamo favorire il mutualismo tra le associate e gli associati, con particolare riferimento al settore energetico, per organizzare e istituire iniziative di autoproduzione d’energia come le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumo. Ad oggi sono gli unici strumenti validi per bloccare l'impennata dei prezzi energetici”.

L'associazione veneta conta oltre 10.000 iscritti con numerosi sportelli in tutto il territorio regionale e si occupa della difesa del consumatore a 360 gradi dalla verifica delle bollette alla tutela del risparmio. Con Davide Cecchinato sono stati eletti nell'ufficio di presidenza Mario Carollo di Vicenza, Jacqueline Temporin di Venezia, Stefano Bellotto di Treviso ed Enrico Gallina di Padova.