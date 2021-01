Tutte le spiegazioni per il «cambio di fascia» del Veneto che diventa arancione, con le domande ricorrenti e le risposte; l’odissea della donna italo-inglese che insegue la cittadinanza da 30 anni; i contagi in crescita nelle case di riposo in provincia; l’Hellas domani in campo contro il Crotone. Questi e molti altri gli argomenti del giornale in edicola domani, anticipati da Luca Mazzara.