Il soprintendente Tinè: «È urgente una fondazione per gestire i musei veronesi»

Verona è città di grandi patrimoni culturali, artistici e storici che vanno ben oltre la Casa di Giulietta e che meritano di essere messi in connessione tra loro. Come? Cominciando dai musei, anzi dalla creazione di una Fondazione pubblico-privata che funzioni da cabina di regìa per mettere a sistema il patrimonio museale esistente in città, per avere una visione completa e offrire un percorso ragionato e organizzato al turista. È questa la convinzione del Soprintendente per i beni archeologici, belle arti e paesaggio Vincenzo Tinè che ritiene la fondazione dei musei una «urgente necessità» per Verona e che in questa intervista spiega il suo piano e anticipa la prossima apertura a cura della Direzione dei Musei Veneti del nuovo Museo nazionale archeologico a San Tomaso che avverrà tra fine anno e inizio 2022.

Soprintendente, i musei non fanno sistema: cosa serve?

Credo che quello dei musei sia il problema principale dell’ambito culturale veronese, perché i musei civici e nazionali sono cresciuti sempre un po’ casualmente e ovunque, a Verona come a Genova si avverte la necessità di dare un coordinamento a queste iniziative per una logica di efficienza e di economia. Gli steccati sono assurdi: si deve avere invece una regia complessiva da parte di città, enti e soprintendenza per capire cosa abbiamo e cosa ne facciamo. Ed è in arrivo anche e finalmente il Museo nazionale archeologico di San Tomaso: quando aprirà? Il Museo statale a San Tomaso sta crescendo da anni e grazie alla nuova direttrice Federica Gonzato, questo museo archeologico sta arrivando al traguardo, a un primo step. Credo che il collega direttore del polo museale del Veneto Daniele Ferrara preveda una inaugurazione dopo Natale, se non prima.

Che cosa conterrà?

Per il momento, la previsione della Direzione museale del Veneto è di inaugurare l’ultimo piano con la Preistoria e la protostoria del Veronese, fino all’alto Medioevo, in un percorso che andrà dall’alto al basso. Il piano inferiore sarà dedicato all’età classica romana per cui il focus sarà essenzialmente Verona, ma ci vorrà un altro anno o due. Ricordiamo che le pietre dipinte di Fumane risalgono a 40mila anni avanti Cristo, più antiche di Lascaux: sono le più antiche testimonianze in Europa di arte di sapiens. Sarà un museo archeologico moderno di città e provincia e si affiancherà al museo archeologico del Teatro Romano. E questo fa già capire la necessità di creare delle connessioni.

Verona ha una costellazione di musei, una fondazione dei musei quali funzioni avrebbe?

Il nostro auspicio è quello di trovare una regia unitaria per i musei veronesi che riteniamo possa concretizzarsi in una fondazione dei musei come avviene a Venezia, sia pubblico che privata, che metta insieme Comune, Stato e privato. Perché non dimentichiamo che oltre al meraviglioso museo Carlon a Palazzo Maffei, abbiamo uno straordinario museo privato che è il Miniscalchi Erizzo, casa museo storica di grandissimo interesse e suggestione che è un po’ in un cono d’ombra. La valorizzazione avviene connettendo queste realtà, incentivando i visitatori, con un unico biglietto e promozioni per tutti i musei. Ci sarebbe unità d’intenti e di visione, quello che per il momento non c’è perché ognuno va per la propria strada e ci ritroviamo poi con questa stratificazione davvero incomprensibile. Il turista non capisce perché deve pagare biglietti diversi, qual è il senso generale dei nostri musei di Verona?

Da dove partire?

Il museo che dovrebbe fungere da hub, da portale di tutto il sistema dovrebbe essere il famoso museo della città e sono personalmente impegnato da 12 anni in lunghe trattative con Comune e Fondazione Cariverona.

Stiamo parlando di Castel San Pietro?

Esatto e trovo che giustamente si è individuata la sede di Castel San Pietro per questo museo generalista di sintesi, dove andranno tutti, sia residenti che turisti italiani e stranieri per ottenere informazioni di base e da lì si verrà rilanciati sui musei specialistici. Questa deve essere la prima tappa perché da lì si capirà il firmamento dei musei veronesi. Dispiace che malgrado sia stata fatta una proposta molto concreta dai musei civici e dalla soprintendenza ancora si attende che la Fondazione Cariverona batta un colpo sul futuro di questo museo. L’edificio è vuoto, fermo, a rischio degrado e urge una soluzione, la più importante di tutte.

Priorità a Castel San Pietro. Ma anche l’Arena non è da meno...

Il secondo museo da fare a Verona è quello dell’Arena. L’Arena ha due anime: monumento visitato da un milione di persone l’anno e luogo di spettacolo. Ultimamente pare che l’anima monumentale sia un po’ cannibalizzata da quella dello spettacolo e progressivamente la Fondazione Arena si è estesa sugli arcovoli, tutti utilizzati come backstage della lirica. I rapporti con la sovrintendente Gasdia e il direttore De Cesaris sono ottimi e abbiamo individuato gli spazi e gli obiettivi di un museo in Arena e quindi gli arcovoli che verranno destinati a sale espositive di un percorso finalmente chiaro, organizzato e didattico in modo che il visitatore che paga il biglietto per l’Arena veda anche il museo e d’inverno, quando non sono operativi, i camerini andranno chiusi con vetrate trasparenti per trasformarli in oggetti museali.

Palazzo Forti ha provato ad essere museo della lirica...

Un altro dei tasselli critici, ma si è aperto un dialogo costruttivo con la Fondazione Cariverona perché lì dovrebbe andare la galleria d’arte moderna e contemporanea con collezioni sia civiche che di Cariverona. Si spera che Palazzo Forti vada nella direzione di museo dell’arte veronese.

Palazzo Forti, la Gam, Castel San Pietro, Castelvecchio: a questo punto quale dovrebbe essere il palazzo delle esposizioni?

Il palazzo della Gran Guardia, quello è il palazzo vocato alle esposizioni. La Gam dovrebbe rimanere così, a Palazzo Forti l’arte moderna e contemporanea anche con le collezioni private. Ci sono tanti straordinari collezionisti veronesi che, se vedessero una struttura organizzata, sarebbero interessati a mettere a disposizione le loro collezioni per la città. Un altro spunto interessante sono i Magazzini generali dove sono stato con l’architetto Botta. Nelle ex celle frigorifere, la cosiddetta Rotonda che ospiterà Eataly vedrei benissimo una commistione con esposizioni d’arte anche permanenti non solo temporanee.

A proposito di Verona sud e Zai, ci sono anche le Gallerie Mercatali in attesa di una utilizzazione compiuta.

Abbiamo fatto una riunione in Soprintendenza con tutti gli attori interessati attorno a una idea che noi approviamo in toto per le Gallerie Mercatali: il Museo del vino, stile Bordeaux. Un’idea che Verona dovrebbe al più presto realizzare perché la città viene riconosciuta nel nostro Paese come capitale enologica e davanti alla Fiera avere un luogo di eventi e degustazione è un’idea da portare avanti, molto concreta per un grande museo della città.

Verona vuole fare il piccolo Louvre ma nei Palazzi scaligeri rinnovati e restaurati o nel Grande Castelvecchio libero dal Circolo ufficiali?

Mi sono speso sia con Comune che con i militari per cercare di capire se la presenza dei militari con il loro Circolo sia veramente un problema radicalizzato o si possa trovare una soluzione di integrazione. Come vedrei bene Eataly con l’arte contemporanea, così vedrei dalla mia posizione di osservatore, un’integrazione tra il Circolo ufficiali con il museo. Si possono mettere insieme esigenze compatibili come eventi, conferenze, servizi, ristorante che sono le cose che mancano a Castelvecchio con il Circolo ufficiali. Non credo che il visitatore sia dispiaciuto mentre visita il museo di far l’esperienza di un circolo ufficiali storico dell’esercito, qual è il problema? C’è invece una tendenza alla separazione, alla divaricazione, non capisco perché: io vedo disponibilità sia dei militari, sia del museo di Castelvecchio. Questa integrazione ci risolverebbe subito il problema, senza aspettare vent’anni come a Palazzo Barberini a Roma.

Le idee ci sono, cosa manca allora?