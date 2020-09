L'arte del riciclo creativo. La seta di una vecchia cravatta dismessa si applica al reverse di una giacca nera che così prende colore, la carta di una giornalino a fumetti o di un quotidiano opportunamente plastificata viene cucita per trasformarsi in una busta contenitore, in un portadocumenti o in un portafoglio; pietre e perle sapientemente incastonate impreziosiscono fili di metallo e di cotone colorato. Anche i materiali più comuni prendono forma e una nuova vita attraverso il genio di chi li realizza.

Nulla si butta tutto si trasforma con il handmade, una vera arte. L'ingegno di un giovane realizza cinture e portachiavi con gli pneumatici di bicicletta; il ferro abilmente battuto fa da base a lampade da tavolo o applique, dalla cera mescolata agli oli essenziali nasce la candela profumata il cui tocco di classe sta nel vasetto che la contiene. L'arte del reinventare si è data appuntamento nel week end in piazza dei Signori, fra la Loggia di Fra Giocondo e il Palazzo Scaligero, e all'Arsenale. I creatori arrivano da tutto il Veneto, dalla Lombardia, dal Trentino, dal Friuli, dall'Emilia Romagna, per loro Verona è una tappa fissa per proporre le loro opere che i veronesi apprezzano.

A.P.