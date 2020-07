Il Requiem di Mozart per le vittime del Covid

Una serata per «dare sollievo a tutti noi e in modo particolare ai familiari delle vittime della pandemia attraverso una musica celestiale, che per la prima volta viene eseguita in Arena. L’anfiteatro, tempio dell’opera, diventerà così davvero la grande chiesa di tutti noi». Sono parole ricche di emozione quelle del sovrintendente Cecilia Gasdia, che ieri ha presentato il secondo evento della stagione 2020 in Arena, il «Requiem» di Mozart in programma domani alle 21.30 e a seguire l’atteso appuntamento di sabato, sempre alle 21, con «Le stelle dell’opera» che vedrà il ritorno a Verona di Anna Netrebko e Yusif Eyvazov dopo il trionfale debutto del 2019: a loro si uniscono i fuoriclasse internazionali Ekaterina Gubanova e Ambrogio Maestri in un programma unico appositamente pensato per l’Arena. «Il Requiem di Mozart, realizzato in collaborazione con Confindustria Verona, è dedicato alle vittime della pandemia, di tutta Italia e della provincia di Verona in particolare, e rappresenta la prima esecuzione dell’estremo capolavoro di Mozart tra le pietre millenarie dell’anfiteatro, già vicino al tutto esaurito. Per l’occasione, all’Orchestra e al Coro diretto da Vito Lombardi, si unisce un quartetto vocale di eccezionale livello: il soprano Vittoria Yeo, il mezzosoprano Sonia Ganassi, il tenore Saimir Pirgu e il basso Alex Esposito. Saranno presenti numerosi sindaci da tutta Italia, che hanno aderito all’invito del nostro primo cittadino Federico Sboarina», ha aggiunto Gasdia. Per questo è stato istituito l’indirizzo email dedicato mozartrequiem@arenadiverona.it al quale tutte le famiglie colpite dal lutto della pandemia possono scrivere per richiedere di presenziare a questa serata, fino ad esaurimento posti. A dirigere l’orchestra areniana sarà il Maestro Marco Armiliato, già più volte applaudito in Arena, sul podio anche durante la «prima» di sabato scorso: «Sono onorato e lusingato di essere parte di questo evento», ha detto. «Credo che sarà una serata di grandissima emozione per la musica straordinaria e per il significato ideale che acquista in questo contesto». A dirigere il coro sarà invece Vito Lombardi: «Per noi sarà una serata particolarmente importante. La coralità è l’emblema della vicinanza, il coro è una cosa sola nel senso che vive ed esprime le stesse emozioni e intenzioni. Per questo la situazione attuale che ci impone di cantare a distanza è in qualche misura l’opposto della natura del coro: una situazione per noi del tutto nuova che richiede grande impegno. Ciascun artista del coro dunque deve porre molta attenzione alle indicazioni del direttore. Ai cantanti ho anche detto quello del Requiem non è solo un suono funebre: c’è sì il dolore intimo e spirituale, ma anche un senso di pace e di riposo come sospensione del dolore». Sabato sarà quindi la volta di Anna Netrebko e Yusif Eyvazov affiancati da Gubanova e Maestri in un programma unico appositamente pensato per l’Arena. Sul podio torna il Maestro Marco Armiliato. E il tenore azero è intervenuto a sorpresa alla conferenza stampa di ieri per esprimere la gioia di questo ritorno a Verona e all’Arena: «Io e Anna siamo davvero felici di tornare all’Arena di Verona, sia in scena l’anno prossimo, sia quest’anno per l’edizione straordinaria del Festival: è un segnale che tutti attendevamo, un simbolo di ripartenza forte per il mondo dell’Opera, anche per noi artisti, che abbiamo bisogno di fare musica dal vivo, di incontrare il pubblico e sentire il suo calore e la sua energia». Il legame che le due stelle più amate dell’Opera ha voluto mantenere in occasione del Festival d’estate 2020 è anche un’anticipazione dell’attesa Turandot 2021, che sancirà la loro presenza in Arena per il terzo anno consecutivo, privilegio riservato solo ai teatri più prestigiosi del mondo. «L’affetto di questi grandi artisti è uno dei pilastri di speranza e ottimismo su cui poggia la nostra visione di un futuro migliore, di un ritorno alla normalità a cui tutti aspiriamo. Sono certa che Verona tutta vorrà abbracciare di cuore questa grande coppia d’arte e di vita», ha detto ancora Cecilia Gasdia. In programma nella serata delle stelle dell’opera sono pagine celebri di Cilea, Donizetti, Leoncavallo, Verdi e Giordano. Spetterà ad Ambrogio Maestri aprire la serata con il Prologo di Pagliacci, capolavoro meta-teatrale di Leoncavallo. Il programma lo vede anche duettare come esilarante Dulcamara con Anna Netrebko nello spiritoso Elisir d’amore, repertorio ormai rarissimo per il grande soprano russo. Il programma si conclude nel segno del Verismo e della grande opera italiana tra Ottocento e Novecento. •

Alessandra Galetto