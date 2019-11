Il gondoliere di Peschiera del Garda Marco Donatelli Zamboni rispolvera la sua competenza da elettricista e va in aiuto ai veneziani sommersi dall’acqua.

“Mi hanno insegnato ad andare in gondola, aiutarli in una situazione del genere mi sembra il minimo” spiega il trentacinquenne di Bussolengo, che ha lasciato il suo lavoro di perito elettrotecnico per imparare l’antica arte della navigazione a bordo delle storiche imbarcazioni lagunari e iniziare una nuova attività a Peschiera per turisti, famiglie, coppie di sposi.

Mercoledì sera Zamboni ha lanciato un appello su facebook, tra i gruppi attivi in Valpolicella: “Invito tutto gli elettricisti veronesi a contattarmi per organizzare una task force. A Venezia c’è tanto bisogno di elettricisti e ora più che mai dobbiamo unirci per aiutare chi ha bisogno”.

Il giorno dopo, 14 novembre, è partito alla volta della città lagunare e ha eseguito interventi di riparazione uno dopo l’altro. “Sono stato sommerso dalle telefonate e richieste di aiuto, almeno una cinquantina in poche ore della giornata” racconta il gondoliere con la borsa da elettricista sempre pronta per aiutare. “Alla fine sono riuscito a eseguire sei interventi, alcuni molto delicati altri più semplici, dallo scollegare un elettrodomestico a cercare il guasto nella centralina. Spostarsi non è stato affatto facile, a Venezia con l’acqua alta: si rischiava di rimanere intrappolati in mezzo al nulla. Poi i muri ancora impregnati d’acqua, l’umidità alle stelle, rendono tutto ancora più complicato.” Ora Zamboni spera che altri come lui possano dare una mano, “dimostrando come il popolo veneto sia unito e solidale nel momento del bisogno”.

Camilla Madinelli