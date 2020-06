Da domani, sabato 20 giugno, il Childen’s Museum Verona riapre con nuove modalità contro il contagio. Sarà possibile visitare il museo nelle giornate di sabato e di domenica secondo i turni dalle ore 10:30 alle ore 18:30, specificati sul sito www.cmverona.it.

«I nostri bambini hanno bisogno, e diritto, di tornare alla normalità e noi siamo pronti a ripartire insieme alle famiglie dopo questi mesi difficili. – spiegano Lucio Biondaro e Alessio Scaboro rispettivamente direttore operativo e scientifico del museo – Abbiamo studiato una serie di azioni per rendere il Children’s Museum un luogo sicuro, restando fedeli alla nostra filosofia basata sulla curiosità, sul divertimento e sull’esperienza diretta. Ecco che abbiamo riadattato anche i nostri tavoli didattici, organizzandoci con kit da costruzione ad uso individuale. Con la riapertura ci auguriamo di accompagnare i più piccoli passo dopo passo verso una nuova fase, con coraggio e consapevolezza”.

Il CMV si trova agli ex Magazzini Generali in Via Santa Teresa, 12. Tra il 6 luglio e il 4 settembre, dal lunedì al venerdì tutte le mattine dalle 8:30 alle 13:00 al laboratorio ThinkLab del museo si svolgeranno i CMV SUMMER LAB - laboratori sperimentali per bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 3 ai 12 anni. Robot, microscopi, laboratori di tinkering, atelier artistici e molto altro ancora per un’estate in sicurezza tra gioco, scienza e divertimento! Tutte le attività dei Summer Lab seguiranno gli stessi protocolli di sicurezza del museo e i partecipanti verranno suddivisi in piccoli gruppi per fasce d’età (3-5 anni e 6-12 anni), con un operatore dedicato e l'utilizzo di materiali e strumenti individuali. Per partecipare ai Summer Lab: https://bit.ly/CMVSUMMERLAB