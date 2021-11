Il centrodestra stringe i tempi per un candidato sindaco unico. Ed è polemica sui sondaggi

Conto alla rovescia. Centrodestra “al vedo” sul candidato sindaco per le elezioni amministrative comunale della primavera prossima. Dopo il sondaggio di Swg commissionato e diffuso dalla Lega, in base al quale tra l’altro il candidato sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto dal centrodestra unito, prenderebbe il 39 per cento, contro il 32 di Damiano Tommasi per il centrosinistra e il 17 di Flavio Tosi per le liste civiche, la tensione sale.

Si è puntato a dire, con quel dato, che il centrodestra deve restare unito, anche se non vince al primo turno con candidato Sboarina. La quadratura del cerchio dunque, considerando che la Lega non è per ricandidare Sboarina, viene ricercata a livello nazionale. Per fare sintesi su un candidato unico tra Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, e Verona Domani e Battiti. Ma anzitutto tra i due principali partiti, Lega e FdI. Quindi tra i leader del Carroccio Matteo Salvini e quella di Fratelli d’Italia, il partito di Sboarina, Giorgia Meloni. La quale non molla sulla ricandidatura di Sboarina come candidato unico del centrodestra.

Lo stesso Salvini - che paventa anche le primarie del centrodestra per scegliere i candidati - dopo il risultato deludente del centrodestra alle amministrative del 3 e 4 ottobre scorsi, ha auspicato che entro novembre la partita delle candidature si chiuda entro novembre. Verona non può prescindere infatti da un accordo-quadro nazionale. Ora, la Meloni non molla su Sboarina, ma non molla anzitutto sul fatto che i sindaci uscenti, del centrodestra, vadano confermati come ricandidati. Ovunque. Anche quelli della Lega. Non dovesse andare così, farebbe mancare l’appoggio ai candidati leghisti o indicati dai leghisti, nelle altre città al voto, tra cui Padova e Belluno.

Sul fronte dell’opposizione al centrodestra, però, non mancano i colpi. Michele Bertucco, consigliere di Verona e Sinistra in Comune, in coalizione per la candidatura a sindaco dell’ex calciatore Damiano Tommasi, non le manda a dire. «Dei sondaggi usciti sinora», dice, «viene fatto filtrare solo ciò che fa comodo a questa o quella fazione politica. Al centro di questa presa in giro della scienza demoscopica è evidente che il centrodestra è sempre più allo sbando», spiega il consigliere.

E per i consiglieri comunali del Pd Federico Benini, Elisa La Paglia e Stefano Vallani, «dovrebbe far riflettere, inoltre, che secondo i due sondaggi diffusi dal centrodestra nei giorni scorsi, il sindaco uscente non sia in grado di arrivare nemmeno al 40 per cento anche nell’ipotesi in cui venga sostenuto dalla stessa coalizione che l’aveva appoggiato nel 2017. L’agitazione del centrodestra», proseguono, «conferma che la ricetta del centrosinistra può essere vincente viste anche le proiezioni che lo danno sempre al di sopra del 30 per cento, una percentuale che non raggiungeva da 15 anni».

Intanto Salvatore Papadia, ex consigliere comunale tosiano, alza il tiro: «Il sondaggio pubblicato in questi giorni sulle intenzioni di voto per le elezioni comunali del 2022 porta la mia mente al famoso sondaggio pubblicato 20 giorni prima delle comunali di Imperia nel 2018 dove il sindaco uscente del centrodestra veniva dato in vantaggio, con il 33 per cento, su quello del centro sinistra, al 22, e inoltre prevedeva al terzo posto il grillino, al 20, e solo al quarto posto Scaiola, al 15, che correva da solo contro tutti. Ebbene», conclude, «Scaiola è arrivato in vetta al primo turno al 35,3 e ha vinto al ballottaggio da solo contro il resto del mondo grazie alla sua vicinanza alla gente».