Cosa fa un diabetologo quando ha finito di fare lezione all'università e visitare pazienti in ospedale? Scrive articoli scientifici e... balla. «Per produrre scienza bisogna essere contenti, così la testa funziona meglio. E cosa ci aiuta a essere contenti, se non qualcosa di divertente da ballare?».

Non è la prima volta che il professor Enzo Bonora si mostra in versione «ballerina», questa volta nel suo studio e sulle note di My Sharona dei The Knack. Il titolare della cattedra di Endocrinologia dell'ateneo di Verona e direttore dell'unità di Endocrinologia diabetologia e malattie del metabolismo dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata è un convinto sostenitore del movimento a ritmo di musica – anche tra le quattro mura domestiche – per consumare glucosio e migliorare la secrezione dell'insulina, oltre che per tenersi in forma in generale.

Attraverso la sua pagina Facebook «Enzo Bonora contro il diabete» il medico e divulgatore scientifico condivide video in cui mostra ai malati di diabete gli esercizi che si possono fare in casa e che possono offrire benefici al corpo e anche alla mente.

Laura Perina