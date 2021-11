Il 14 novembre prima domenica ecologica: autobus cittadini gratuiti

Domenica 14 novembre, la prima delle sette domeniche ecologiche in programma da qui al 30 aprile, gli autobus cittadini saranno gratuiti: tutti i mezzi pubblici saranno pagati dal Comune per incentivare i veronesi a sperimentare modalità diverse di spostamento. Un'azione, spiega una nota dell’amministrazione comunale, che si abbina alla campagna informativa del Comune di sensibilizzazione a favore della lotta alle polveri sottili #CAMBIAREARIA.

Inoltre la cavalcata equestre domenica, con l’iniziativa Equivia, è la novità organizzata dall’amministrazione, che darà il via ad una nuova offerta in tema di proposte e percorsi turistici. Verona si potrà ammirare dal cavallo, attraverso un percorso realizzato dal Comune insieme a Fieracavalli. Il primo itinerario prevede un percorso di circa 4 chilometri con partenza da Corte Molon. In sella si percorreranno alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, dalle alzaie dell’Adige da Lungadige Attiraglio fino a Castelvecchio, da via Roma a piazza Bra, dal parco delle Mura a Porta San Zeno, con ritorno al Parco dell’Adige Nord. Per tutti gli appassionati che vogliono prendere parte alla prima equivia, l’appuntamento è alle 9.30 a Corte Molon.

La proposta si aggiunge al pacchetto di iniziative organizzate dal Comune con le associazioni per la prima domenica ecologica; programmati anche momenti di informazione e formazione su temi legati all’ambiente. Nell’ambito del progetto «Ridiamo il sorriso alla pianura Padana», domenica all’Arsenale saranno consegnate 5000 piante a oltre 700 cittadini che si sono prenotati aderendo al progetto finanziato dalla Regione Veneto. I cittadini potranno anche avere consigli su come curare gli alberi e gli arbusti consegnati dagli esperti del Centro Nazionale della Biodiversità dei Carabinieri di Peri. Dalle 16.30 si procederà con la consegna delle piante prenotate che non sono state ritirate: piante di piccola taglia, trasportabili anche a piedi, in bici o in autobus. L’attività è a cura dell’Ecosportello del Comune di Verona.

Giochi e laboratori in Arsenale. I bambini potranno partecipare a laboratori sul riciclo e il riuso dei materiali e a giochi legati all’Agenda 2030. L’organizzazione è dell’Ecosportello del Comune di Verona.

Raccolta volontaria rifiuti a Ponte Crencano alle 9.30 con l’Associazione Plastic Free e alle 9 al Cimitero Monumentale con Cittadinanza Attiva; analoga iniziativa nelle acque del fiume Adige sulle canoe e sui gommoni messi a disposizione dal Canoa Club Verona, che aderisce alle domeniche ecologiche accogliendo i cittadini che si offriranno di ripulire il fiume dai rifiuti: partenza alle 10 dal Centro Sportivo Bottagisio.

L’istituzione delle domeniche ecologiche è una delle misure straordinarie chieste dalla Regione Veneto per la riduzione dell’inquinamento da polveri sottili, come indicato nell’Accordo di Bacino Padano. Le domeniche ecologiche saranno il 14 novembre, il 16 e il 30 gennaio, il 20 febbraio, il 13 e il 20 marzo e il 3 aprile. Resta escluso il mese di dicembre, per gli appuntamenti delle festività natalizie.